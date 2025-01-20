Spor

- Kocaelispor'dan çocuklara karne şenliği

Yeşil-Siyah Günü'nde çocuklar çok mutlu oldu

Yetişkinlerin penaltı coşkusu AVM'de yankılandı

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor sahadaki mücadeleyi, şehirdeki çocukları ve aileleri camia etrafında kenetlemek için de veriyor. Karne tatilinde çocuklara şenlik düzenleyen Körfez ekibi ailelere de, çocuklara da unutmayacakları bir gün yaşattı.

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor bir yanda sahada başarılı sonuçlar alırken bir yandan da şehirdeki çocukların yeşil-siyah renklere gönül vermesi ve taraftarıyla bütünleşme organizasyonlarını sürdürüyor. 'Bu şehirde çocuklar Kocaelispor'u tutar' sloganıyla haftalardır kentteki okullarda öğrencilerle futbolcularını bir araya getiren, taraftarların evlerine sürpriz ziyaretler yapan Körfez ekibi hem çocuklara hem de ailelere dokunuyor. Kocaelispor bu kez de karne tatilinde çocuklara eğlenceli gün geçirebilecekleri 'Yeşil-Siyah Günü' hazırladı. Kulübün organizasyon müdürü Mehmet Açık'ın, alışveriş merkezi yöneticilerinin desteğiyle düzenlediği AVM etkinliğinde aileler de hem çocuklarının mutluluğuna ortak, hem onlardan daha heyecanlı dakikalar geçirdi.

'Bil soruyu- seç hediyeyi' yarışması heyecan verdi

Gün boyu süren Symbol AVM'de düzenlenen karne tatili şenliğinde önce çocukların yüzleri boyandı, sonra çocuklar ellerini batırdıkları boyalarla panolara yeşil-siyah el izlerini bıraktı. Kocaelispor'un tarihiyle ilgili dikkat çekici videoyu da izleyen çocuklar kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayarak hediye çarkından şanslarına çıkan armağanları kazandı. Oldukça heyecanlı ve eğlenceli anların yaşandığı yarışma esnasında alışveriş merkezi içindeki mağazalar da anlık olarak çocuklara hediyeler verdi.

Alışveriş merkezinde Kocaelispor marşları söylendi

Ailelerin güzel vakitler geçirdiği anlar Kocaelispor bandosunun marşlar eşliğinde AVM'ye girişiyle daha da renklendi. Marşlar eşliğinde tur atılan AVM'de herkes coşkuya ortak oldu; kimisi yaşananları kayda aldı, kimisi yürüyüş grubuna katılarak eşlik etti, bazı vatandaşlar da alkışlarla etkinliğe dahil oldu. Etkinlikte çocuklara bir sürpriz de Kadim Futbol ekibi yaptı. Beklenmedik anda sahneye çıkan ünlü youtuberler çocukların ilgi odağı oldu.

Etkinlikten habersiz olan yetişkinlere sürpriz hediyeler

Çocuklar için düzenlenen karne tatili şenliğinden habersiz alışveriş merkezine giden vatandaşlar için de unutmayacakları sürprizler yaşandı. Portatif mini kale ve futbol topuyla uygun alanlarda bekleyen gönüllü görevliler, vatandaşların önüne aniden top yuvarladı ve gol vuruşu yapmalarını istedi. Aldığı pası gole çeviren yetişkinlere Kocaelispor'un kentte meşhur olan Noel babaları sürpriz hediyeler takdim etti.

Çocuklardan yetişkinlere mesaj: "Her zaman maça gelsinler"

Etkinlik boyunca gülümseyen çocuklar ödülleri çok beğendiklerini, takımı çok sevdiklerini, Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Yetişkinlere de mesaj yollayan çocuklar, "Maça her zaman gelmelerini istiyoruz. Bazen kaybediyoruz. Pes etmesinler. Futbolcularımızın yanında olsunlar. Böyle şampiyon olacağız. Ölene kadar Kocaelispor'u tutsunlar" sözlerini kaydetti.