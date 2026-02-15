Kocaelispor'dan Hak Edilen Galibiyet - Son Dakika
Kocaelispor'dan Hak Edilen Galibiyet

Kocaelispor\'dan Hak Edilen Galibiyet
15.02.2026 18:07
Kocaelispor, Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek galibiyet aldı. Selçuk İnan, takımın mücadelesini övdü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya planladıkları gibi başladıklarını belirterek, kendileri adına güzel bir maç olduğunu aktardı.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini dile getiren İnan, "Hak edilmiş bir galibiyet oldu, o yüzden de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." dedi.

Sonradan oyuna giren futbolcuların skora katkı sağlamasının takım olma yolunda önemli bir gösterge olduğunu ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Futbol böyle, bazen her şeyi denersiniz, her şeyi yaparsınız ancak bir skor katkısı veremezsiniz. Başkası girer, o skor katkısı verir. Bu bir takım olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi gösteriyor. Oyuncular sahaya çıkıyor, mücadele ediyor. Ellerinden geleni yapıyorlar, sağ olsunlar. O gün olmadığında yerine giren oyuncunun skor katkısı vermesi bizim hocalar için büyük şans. O yüzden sizlerin huzurunda da sonradan giren oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum."

Taraftarın desteğine de değinen İnan, Kocaeli camiasının sevgisinin kendilerine sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, camiaya layık olmaya çalıştığını, taraftarın sevgisi büyüdükçe omuzlarındaki yükün arttığını kaydetti.

İnan, hakem performansıyla ilgili bir soruyu ise şöyle cevapladı:

"Hakem performansıyla ilgili bazı zamanlar yorumlar yapıyoruz. Özellikle canımızın yandığı anda. Bu futbolda hep söylüyoruz, bunlar var. Zaten reaksiyon da veriyorum. Eğer kendimce bir haksızlık olduğunu düşünürsem bir reaksiyon veriyorum ama futbol böyle bir şey. Bizim işimiz bu. Burada ben ne ilkim ne de sonuncuyum. Sürekli bu şekilde devam edecek. Hakemler bazen lehte, bazen aleyhte karar verecek. Hangi takımın canı yandıysa bir haksızlığa uğradığını düşünüyorsa biraz daha fazla tepki, bu şekilde devam edecek. Onun dışında hakem bence bugün iyi bir maç yönetti."

Saha kenarındaki hırslı görüntüsüne ilişkin soruya da yanıt veren İnan, "Zor bir iş yapıyoruz, nabız hep yüksek. Oyuncularınızı bir şekilde motive etmelisiniz. Onların haklarını bir şekilde korumalısınız. Bunların hepsi bir araya geldiğinde dışarıda tabii ki hırslı bir görüntü vermek bizim işimizin bir parçası. Sadece o an sahada, sadece kendi oyuncularım üzerinde ve sadece hakem üzerinde, onun dışında ne bir rakip takım kulübesine, ne bir rakip takım taraftarına, yöneticisine, başkanına hiçbir zaman bir saygısızlıkta bulunmadım, bir hakarette bulunmadım, bundan sonra da böyle olacak ama oyuncularıma ve hakemlere olan isyanlar ya da haksızlıklara karşı ses çıkarma hep devam edecek. Çünkü bu işin en önemli parçası." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Selçuk İnan, Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

