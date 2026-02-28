Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Kocaelispor\'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi
28.02.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Kocaelispor'un kaptanı ve kalecisi Gökhan Değirmenci maçın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Deneyimli eldiven, ''Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonucu ev sahibi ekibi penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın, ''penaltı yok'' deyip maçı bitirdi.

MAÇ SONUNDA PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Kocaelispor kaptanı ve kalecisi Gökhan Değirmenci, hakemin son saniyelerde verdiği karara isyan etti.

"ALEYHİMİZE OLSA VERİLİRDİ"

Aynı pozisyonun kendilerinin aleyhine yaşanması durumunda penaltı verileceğini dile getiren Gökhan Değirmenci, "Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz." dedi.

Gökhan Değirmenci, Kocaelispor, Son Dakika, İstanbul, Beşiktaş, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte “Kabe’de Hacılar“ ilahisini söyledi Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
Sular altında kalmıştı İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu’nun son hali Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı

18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85’e yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 19:13:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.