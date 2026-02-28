Kocaelispor\'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonucu ev sahibi ekibi penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın, ''penaltı yok'' deyip maçı bitirdi.

MAÇ SONUNDA PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Kocaelispor kaptanı ve kalecisi Gökhan Değirmenci, hakemin son saniyelerde verdiği karara isyan etti.

"ALEYHİMİZE OLSA VERİLİRDİ"

Aynı pozisyonun kendilerinin aleyhine yaşanması durumunda penaltı verileceğini dile getiren Gökhan Değirmenci, "Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz." dedi.