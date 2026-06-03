Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile Uğur Kaan Yıldız arasında 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanacak 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yıldız, Göztepe'de geçen sezon 9 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'dan Uğur Kaan Yıldız'a Yeni Sözleşme - Son Dakika
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