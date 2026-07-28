Kocaelispor Düzce'de Hazırlıklarına Devam Ediyor
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları için Düzce'de antrenman yapıyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde, idman sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah idmanına çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Kocaelispor, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.
Kaynak: AA
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