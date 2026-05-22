Kocaelispor, En Az Golle Süper Lig'de Kaldı

22.05.2026 11:35
Kocaelispor, Süper Lig'de en az gol atan takım olmasına rağmen sezonu 10. sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de 4 sezondur en az gol atan takımlar küme düşerken Kocaelispor, bu istatistiğin aksine sezonu 10. tamamlamayı başardı.

Kocaeli temsilcisi, 16 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'de sezon boyunca hücum istatistiklerinde alt sıralarda yer almasına rağmen puan tablosunda ayakta kalmayı başardı.

Kocaelispor, 34 haftalık süreçte 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri yalnızca 26 kez havalandırabilen Körfez ekibi, maç başına 0,76 gol ortalamasıyla ligin en az gol atan ekibi oldu.

Yeşil-siyahlılar, sezondaki 9 galibiyetin 7'sini tek farklı skorlarla elde etti.

Kontrollü oyun anlayışıyla ön plana çıkan Kocaelispor, birçok maçta skor üstünlüğünü koruyarak hanesine puan yazdrdı.

İç sahada 15 gol

Kocaelispor, 15 golle Zecorner Kayserispor ve Kasımpaşa ile ligin iç sahada en az gol atan takımlarından biri oldu.

Deplasmanda 11 gol kaydeden yeşil-siyahlılar, Hesap.com Antalyaspor ile dış sahada en az skor üreten performanslardan birini ortaya koydu.

Başarılı savunma yapan yeşil-siyahlılar, 38 golle ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Şampiyon Galatasaray sezonu kalesinde gördüğü 30, Göztepe 32, Başakşehir FK 35, Fenerbahçe 37 golle kapattı.

Kocaelispor, sezon boyunca 10 maçta kalesini gole kapatırken iç sahada yediği 13 golle Süper Lig'in kendi sahasında en az gol yiyen takımı olarak kayıtlara geçti.

Son 4 sezonun aksine ligde kaldı

Süper Lig'de son 4 sezonda en az gol atan takımların tamamının küme düşmesi, Kocaelispor'un performansını daha dikkati çekici hale getirdi.

2024-25 sezonunda 26 gol atan Bodrum FK, ligi 16. tamamlayarak küme düşerken 2023-24 sezonunda 27 gol kaydeden İstanbulspor, ligi son sırada bitirdi. 2022-23 sezonunda 19 gol atan Atakaş Hatayspor ile 2021-22 sezonunda 27 gol atan Yeni Malatyaspor da lige veda etti.

Bu istatistiklere karşın Kocaelispor, 26 gollük performansına rağmen 37 puan toplayarak ligi 10. bitirdi.

Kocaelispor'da sezonun en golcü ismi 7 golle Bruno Petkovic oldu. Serdar Dursun 6, Daniel Agyei ile Tayfur Bingöl ise 5'er golle takıma katkı verdi.

Sezon boyunca teknik direktör değişikliğine gitmeyen Kocaelispor, Selçuk İnan yönetiminde istikrarlı yapısını korudu. Yeşil-siyahlılar, sezon içerisinde İnan'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kaynak: AA

