Kocaelispor Erzurumspor FK maçının ardındanErtuğrul Sağlam: "Milli araya 4 galibiyetle girmek istiyoruz""Bu kadro çok daha iyi işler yapacak"Hakan...

Spor

- Kocaelispor - Erzurumspor FK maçının ardından

Ertuğrul Sağlam: "Milli araya 4 galibiyetle girmek istiyoruz"

"Bu kadro çok daha iyi işler yapacak"

Hakan Kutlu: "Sezon sonu ilk 6'yı görmek istiyoruz"

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'un Erzurum FK'yı tek golle mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bugün ilk iki maçın verdiği moral, bunun yanında ortaya koyduğumuz büyük hedefin getirdiği zorunluluk vardı. Kayıpsız geçip en kötü dışardan yenilmeden geldiğimizde grafiğimiz bizi başarıya taşıyacak gibi basit bir matematiğimiz var. İçerdeki maçlarda puan kaybetmek istemiyoruz. Geçiş dönemi yaşıyoruz. Uyum süreci içindeyiz. Çok da yeni bir takımız. Geçen yıldan bazen 2, bazen 3 oyuncuyla oynuyoruz. İlk 11'in 7-8 oyuncusu değişmiş kadroyla oynarken oyuncuların birbirini tanıma sürecini yaşıyoruz. Bunun getirdiği sıkıntıları hep beraber görüyoruz. Bu süreçte yapmak istediğimiz bir şey var; takım birlikte oynadıkça, yeni gelen oyuncular fiziki olarak hazır olunca takım istediğimiz seviyeye gelecek. İstediğimiz yerlere transfer de yapabilirsek bu takım çok daha iyi oyun ortaya koyacak" dedi.

"Milli maç arasına 4'te 4 ile girmek istiyoruz"

Milli araya 4 galibiyetle girmek istediklerini vurgulayan Sağlam, "Milli maç arasına kadar bu haftaki Amed maçını da kayıpsız geçebilirsek 4'te 4 yapmış, futbol adına bu kadar sıkıntı dönemde kayıpsız geçmiş ve süreçten güçlenerek çıkmış, geleceğe daha umutla bakabilen, moralimizin tavan yaptığı sürecin sonuna gelmiş olacağız. Oyun içinde zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. 2.yarıda özellikle çok güzel şeyler oldu. Skoru 2-3'e getirecek pozisyonlar da oldu. Bunları atamayınca rakibin direncini artırıyorsunuz. Bugün oyunun yapısı biraz farklıydı. Mustafa Yumlu'ya yapılan uzun toplar, orada kaos karambol ama onu da savuşturmasını bildik. Bugün önemli olan şey 3 puandı. 3 puanımızı aldık. Alırken yaptığımız hataları, eksiklikleri göz ardı edecek insanlar da değiliz. Daha iyi olmak için, daha güzel futbol oynama adına çalışmalarımız sürecek. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Erzurum da defansı iyi oynayan, öndeki oyuncularıyla kontraya çıkabilen bir takım. Ankaragücü'nü yenmelerinin tesadüf olmadığını gösterdiler. Amed maçın kadar zamanımız var. Önce oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor, yoğun dönemden çıktılar. Sonra hazırlıklarımıza başlayacağız. Bazı oyuncularımızın performansının artması bizi sevindirdi. Markao 60 dakika performans ortaya koydu. Aynı süreci Caner ile de başlayacağız. Oyuncuları geliştirilen sisteme adaptasyonlarını sağlıyoruz. Oyuncularımızı dengeli kullanarak sakatlanmadan geçirmeye çalışıyoruz. Markao herhangi bir sıkıntı olmadan maçı geçirdik. Furkan'ın sonradan girip güzel şeyler yapması, Cihat'ın etkili olması, Yunus ve Ahmet çok çalışkan. Sonradan oyuna giren oyuncularımız takıma katkı sağladı. 11'de başlayan oyuncularımızın performansının artığını gözlemledik. Bu kadro çok daha iyi işler yapacak" diye konuştu.

"Amed maçının nerde oynanacağı bizi etkilemez"

Son olarak Amed maçının oynanacağı yerle ilgili soruya Ertuğrul Sağlam, "Maçın nerede oynanacağı bizi etkilemez. Biz Diyarbakır'da da oynarız. Gideriz, inşallah çok da güzel maç oynarız. Bizim takım top oynamak isteyen bir takım. Orada Amedspor'un orada oynamak istememesinden ziyade biz oynamak istemeyiz, direkt zeminle alakalı. Biz oynayabilen takımız, bize güzel bir zemin lazım. Alla muhafaza sahanın zemini oyuncu sağlığı açısından büyük risk taşıyor. Maç pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Böyle karar alınmış. Karara şu açıdan katılıyorum sadece; güzel bir zeminde, futbolun kalitesini artıracak ortamda, futbolcu sağlığını koruyacak zeminde oynanacak" cevabını kaydetti.

Hakan Kutlu: "İkinci yarı etkili oyun ortaya koyduk"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maç sonu değerlendirmesinde şu sözleri kaydetti: "Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Önemli bir futbol ortaya koyduk. İlk 45 dakika pozisyon vermedik ama rakip topa daha fazla sahip oldu. 45'te gol yedik. Oyuncumuzun (Mustafa Akbaş) parmağı kırıldı değişiklik yapmak zorunda kaldık, oyuncu değişimi yapar yapmaz golü yedik. 1-0 geride olmamıza rağmen yüklendiğimiz dakikalarda arkada bir tane pozisyon verdik. Son pasları verebilsek etkili olacağımız pozisyonlar vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, özellikle ikinci 45 dakika çok etkili oyun ortaya koyduk. Hiç beklemediğimiz anda golü yedik. Duran toplarda rakibe vurdurmuyoruz. Mustafa Akbaş'ı değiştirmek zorunda kaldık. Oyunun ritmini çok değiştirmedi bizim adımıza. Golü atmada başarılı olamadık. Rakip sahada etkili olduk, tek pozisyon verdik arkada. Kocaelispor'u tebrik ediyor, ligde başarılar diliyorum. Bir yandan transferi açmak, diğer yandan transfer yapmak için çalışıyoruz. Geçiş dönemi yaşıyoruz. İyi futbol oynayıp şehrimizi, takımımızı iyi temsil etmek istiyoruz. Yapabilirsek ilk 6'yı görmek istiyoruz" dedi.

"Maliyeti düşük oyuncular tercih ettik"

Soruları da yanıtlayan Kutlu, "Transferde çok maliyetli oyuncular tercih etmedik. Bir yandan yasağı açmaya çalışıp bir yandan transfer yapmaya çalışıyoruz. Onursal başkanımızın büyük çabası var. Rakam vermek doğru değil ama maliyeti düşük oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Bugün hepsinden çok iyi performans aldık. En az 2-3 oyuncu daha aramıza katılacak. Hakemle ilgili kritik karar verdiğin, sonucu etki ettiğini düşünmüyorum. Memnun değilim desem yalan olur. Ortaya maç yönetmeye çalıştı. Vücut dili ve oyunculara yaklaşımı iyiydi" sözlerini kaydetti.