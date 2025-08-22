Kocaelispor Fenerbahçe ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.

Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.