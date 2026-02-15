Kocaelispor, Gaziantep\'i 3-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: TAKIM OLMA YOLUNDA HIZLICA İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR

Güzel bir maç olduğunu söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Hazırlandığımız gibi sahada bir duruş sergiledik. Oyuncular çok iyi mücadele ettiler, sağ olsunlar. Bence hak edilmiş bir galibiyet oldu. O yüzden de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Oyuncularım adına çok mutluyum. Çünkü çok iyi çalışıyorlar. Size daha önce de söylemiştim, elbet bir gün Darko da hepsi inşallah gol atacak. Şimdi bize skor olarak da katkı sağlamaya başladılar. Onlar adına çok mutluyum. Futbol böyle zaten. Bazen her şeyi denersiniz, her şeyi yaparsınız ancak bir skor katkısı veremezsiniz. Başkası girer, o skor katkısı verir. Bu, bir takım olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi gösteriyor. Oyuncular sahaya çıkıyor, mücadele ediyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. O gün olmadığında yerine giren oyuncunun skor katkısı vermesi bizim hocalar için büyük şans. O yüzden sizlerin huzurunda da sonradan giren oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

BURAK YILMAZ: HAKEM FACİASI VARDI

Kocaelispor'u tebrik eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Özellikle kırmızı karttan sonra oyunun hakimi oldular. Kırmızı karttan sonra buradan çıkmak tabi ki kolay değildi. Hakem faktörü var, kendi hatalarımız var, benim tercihlerim var. Her şeyin bir zincirle birleştiği ve kesinlikle muvaffak olamadığımız bir maç oldu. Biz bugün kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor'la barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş bir hakemle bugün Kocaelispor'un barıştığını düşünüyorum. Harika, barışlar güzeldir. Şunu bilmek lazım, bunu bahane olarak söylemiyorum; biz ne kadar kötü günümüzde olursak olalım futbolcu olmak için, teknik direktör olmak için, başkan olmak için bazı özel yeteneklere ihtiyaç vardır. Buraları kaldırmak, buralarda muvaffak olabilmek için mutlaka hakemlik için de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hakem zannediyorum kariyeri boyunca 2 tane Süper Lig maçını yönetmiş, ikincisi de bu oluyor. Tabi ki neden buraya gönderildikleri çok belli. Bugün gereğini yapıp onu hemen kızağa çekecekler. Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Bu kesinlikle bahane değil" şeklinde konuştu.

'KÖTÜ OYNADIK'

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor. Bunun nedenini de biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay, bir durum var. Onu da zamanı gelince açıklayacağım. Ben Gaziantep Spor için buradayım. Kimsenin ne kendi hakkımı ne de Gaziantep'in hakkını yedirmeyeceğim. Neden bunları yaşadığımı çok iyi biliyorum, yeri gelince söyleyeceğim. Kocaelispor'u da tebrik etmek lazım. Bu taraftarı tebrik etmek lazım. Bu kadar seyirci problemi, bu kadar futboldan uzaklık, sorun yaşarken pazar günü burayı doldurmaları Türk futboluna harika bir şey katıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kafamızı kaldıracağız. Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Biz bugün yenip Samsun'un üstüne çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yendi, bizim üstümüze çıktı. Ama lig uzun bir maraton. Allah izin verirse toparlayacağız" ifadelerini kullandı.