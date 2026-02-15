Kocaelispor, Gaziantep'i 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor, Gaziantep'i 3-0 Yendi

Kocaelispor, Gaziantep\'i 3-0 Yendi
15.02.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, 22. haftada Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ahmet Oğuz'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan ve ceza sahası içine hareketlenen Tayfur'u faulle durduran Nazım Sangare bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada ceza sahası içinde Churlinov'un topukla verdiği pas sonrasında penaltı noktası üzerine hareketlenen Serdar Dursun, kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

81. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Churlinov'un yerden ortasında ön direkte Serdar'ı geçen meşin yuvarlağı arka direkte Rivas ağlarla buluşturdu. 3-0.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 84), Habib Keita (Samet Yalçın dk. 80), Cafumana Show, Karol Linetty, Daniel Agyei (Rigoberto Rivas dk. 72), Tayfur Bingöl (Darko Churlinov dk. 72), Bruno Petkovic (Serdar Dursun dk. 46)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Botond Balogh, Furkan Gedik, Can Keleş, Joseph Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sonuç, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu (Kevin Rodrigues dk. 46), Ogün Özçiçek (Melih Kabasakal dk. 58), Alexandru Maxim (Muhammet Akmelek dk. 78), Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Deniz Dragus (Karamba Gassama dk. 38), Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Victor Gidado, Leo Abena, Ali Osman Kalın, Yusuf Karhan Kabadayı

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Daniel Agyei (dk. 36), Serdar Dursun (dk. 76), Rigoberto Rivas (dk.81) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Nazım Sangare (dk. 47) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Bruno Petkovic, Ahmet Oğuz, Massadio Haidara (Kocaelispor), Tayyip Talha Sonuç, Burak Yılmaz, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Muhammet Akmelek, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Serdar Dursun, Gaziantep FK, Kocaelispor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Gaziantep'i 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:23:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Gaziantep'i 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.