Kocaelispor İlk Yarıda Önde

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Tayfur Bingöl, Petkovic
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün Özçiçek, Lungoyi, Maxim, Draguş (Dk. 38 Gassama), Bayo
Gol: Dk. 36 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Petkovic (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki maçta Kocaelispor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla topla buluşan Agyei'nin şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada sağdan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasının sol çaprasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere gönderdi.
20. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Petkovic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Zafer Görgen'in müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti.
36. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Sol kanatta Haidara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Agyei, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıla kaldı. Agyei, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
45+1. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasında Kozlowski'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.
Kocaelispor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
