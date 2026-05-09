Kocaelispor, Karagümrük\'e 1-0 Yenildi

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk.46 Ahmet Oğuz), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Sissoho (Dk.73 Churlinov), Show (Dk.87 Esat Yusuf Narin), Nonge (Dk.46 Keita), Can Keleş (Dk.61 Tayfur Binöl), Serdar Dursun, Agyei

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter (Dk.59 Verde), Serginho (Dk.68 Anıl Yiğit Çınar), Berkay Özcan, Babicka (Dk.89 Barış Jakob Kalaycı), Tiago Çukur

GOL: Dk.69 Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Show, Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kocaelispor evinde konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

31'inci dakikada Kocaelispor'da Sissoho'nun sol taraftan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Serginho'nun şutu savunmaya çarparak az farkla kornere gitti.

43'üncü dakikada Kocaelispor etkili geldi. Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Show'un şutunda meşin yuvarlak yan filelere çarptı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

69'uncu dakikada Fatih Karagümrük'te oyuna bir dakika önce dahil olan Anıl Yiğit Çınar, takımını öne geçiren golü kaydetti. Sol kanattan Verde'nin yaptığı ortada iki stoper arasında iyi yükselen Anıl Yiğit Çınar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

72'nci dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Daniel Agyei'nin ara pasında Tayfur Bingöl kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Furkan Köse gole izin vermedi.

87'nci dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinden şutu üstten auta çıktı.

Karşılaşma Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.