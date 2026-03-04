Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti

Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı\'ya kaybetti
04.03.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig ekibi Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı ile Süper Lig ekibi Kocaelispor karşı karşıya geldi.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI TEK GOLLE GÜLDÜ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, 1-0'lık skorla kazandı. Beyoğlu Yeni Çarşı'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu attı. Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 49. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

İKİ TAKIM DA KUPAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 4 maç sonunda 4'er puanda kalarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Türkiye Kupası, Beyoğlu, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Hadi şimdi kocaeliler Beşiktaş'a meydan okudunuz geldiğiniz hale bakın Kocaeli seyircisi sevimli civcivler 1 0 Yanıtla
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    Galatasarayı yenmekten başka bir numaranız yok, gt laleleri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:53:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.