Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı\'ya kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı ile Süper Lig ekibi Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, 1-0'lık skorla kazandı. Beyoğlu Yeni Çarşı'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu attı. Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 49. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte her iki takım da 4 maç sonunda 4'er puanda kalarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
