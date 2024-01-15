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Kocaelispor, Manisa FK maçındaki hakemler hakkında tahkikat başlattı - Son Dakika
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Kocaelispor, Manisa FK maçındaki hakemler hakkında tahkikat başlattı

Kocaelispor, Manisa FK ile oynadığı maçta yaşanan hatalar sebebiyle orta hakem Mehmet Ali Özer, VAR hakemi Onur Özütoprak ve AVAR hakemi Bülnet Birincioğlu hakkında tahkikat başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Kocaelispor, Manisa FK maçındaki hakemler hakkında tahkikat başlattı
15.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:24
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Kocaelispor, Manisa FK müsabakasında görevli orta hakem Mehmet Ali Özer, VAR hakemi Onur Özütoprak ve AVAR hakemi Bülnet Birincioğlu hakkında tahkikat başlatılması ve hakemlerin süreç boyunca müsabakalara görev almamaları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvuru yaptığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında dün deplasmanda Manisa FK ile karşılaşan Kocaelispor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kocaelispor'un maçta 2 golü ofsayt sebebiyle, 1 penaltısı VAR kararıyla iptal edilmesi camiada yeşil siyahlı camiada tepki toplamıştı. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun düzenlenen basın toplantısıyla tepki göstermişti. Toplantının ardından Kocaelispor hakemler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için müracaatta bulundu.

Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Dün oynadığımız Manisa FK müsabakasında görevli orta hakem Mehmet Ali Özer, müsabaka VAR hakemi Onur Özütoprak ve müsabaka AVAR hakemi Bülnet Birincioğlu hakkında; tamamı kulübümüze karşı yapılan akıl ve izanla açıklanmayan, dehşet verici en hafif tabiriyle skandal hatalar sebebiyle tahkikat yapılmasını ve adı geçen kişilerin tahkikat sürecini nihai bir karar çıkana kadar herhangi bir müsabakada görev almamaları adına '2024/3' giden evrak numarası ile Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonunu Genel Sekreterliği'ne resmi başvuru yapılmıştır" ifadelerine yer verildi" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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