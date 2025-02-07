Kocaelispor, Murat Paluli'nin Durumunu Bekliyor - Son Dakika
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Kocaelispor, Murat Paluli'nin Durumunu Bekliyor

Kocaelispor, Sivassporlu Murat Paluli'nin tedbirli durumu için TFF'den gelecek kararı bekliyor.

07.02.2025 14:51
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Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor maçında, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'nin oynatılmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) çıkacak sonucu bekliyor.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, AA muhabirine, mevzuatta kuralın belli olduğunu belirterek, 4 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettikleri Net Global Sivasspor takımında Murat Paluli'nin sahada yer almamasını içeren tedbir kararının ilgili kulübün gözünden kaçmış olabileceğini söyledi.

TFF'nin de konuya ilişkin soruşturma başlattığını aktaran Durul, "Kocaelispor olarak haklarımızı aramak ve gözetmek zorundayız. Arkadaşlarımız bunu fark etmişler, biz de bunu bildirdik ama itiraz etmemize gerek kalmadan zaten TFF resen soruşturma başlatmış. Süreç bu şekilde devam ediyor. Sonuç ne olacak bilmiyoruz. Hakkımızı aradık ve sonucu bekliyoruz. Şu an süreç devam ediyor, hayırlısı olsun. Sivasspor da bizim dost kulübümüz. Camia olarak da dostuz. Eksiklik olmuş. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu, gözden kaçmış." ifadelerini kullandı.

Murat Paluli yeniden PFDK'ya sevk edilmişti

Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor müsabakasının ardından kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Net Global Sivasspor futbolcusu Murat Paluli kurul tarafından 2 resmi müsabakadan men edilmişti.

TFF Hukuk Müşavirliği, 3 Şubat'ta disipline sevk ettiği Murat Paluli'nin, 4 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta forma giymesinin ardından 5 Şubat'taki toplantıda da "tedbire uymaması" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar vermişti.

D Grubu'ndaki karşılaşmada Sivasspor, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.

Kaynak: AA

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