Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Yendi

Kocaelispor, Pendikspor\'u 3-0 Yendi

Kocaelispor, 21. haftada Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. Oğulcan Çağlayan iki gol attı.

26.01.2025 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Eze'nin Caner Osmanpaşa'ya müdahalesi sonrasında VAR'dan hakem Yiğit Arslan'a izleme tavsiyesi geldi. Hakem Arslan VAR monitörüne giderek pozisyonu tekrar izledi.

13. dakikada Caner'in yüzüne dirsek ile temasından dolayı hakem Yiğit Arslan, Eze'ye doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

52. dakikada Mendes'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada Muharrem'in ortasında arka direkte Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Erdem'in sağından filelerle buluştu. 2-0

90+3. dakikada sağ kanattan Oğulcan'ın ortasında kale önünde Furkan kafayla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Tarkan Serbest dk. 46), Yunus Emre Gedik (Muharrem Cinan dk. 67), Pedrinho, Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Yusuf Cihat Çelik (Josip Vukovic dk. 67), Ryan Mendes (Furkan Gedik dk. 89), Markao (Ahmet Sağat dk. 73)

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalıü, Barış Alıcı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Berkay Sülüngöz (Murat Akça dk. 83), Alpaslan Öztürk, Jerenimo Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Jetmir Topalli dk. 65), Bekir Karadeniz, Del Valle, Eze

Yedekler: Emre Koyuncu, Dorde Denic, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Welinton Souza Silva, Mustafa Çolak, Arin Tunç Ataç, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Evrim Esendemir

Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 52 ve 84), Furkan Gedik (dk. 90+3) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Eze (dk. 13) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın (Kocaelispor), Enes Keskin, Berkay Sülüngöz (Pendikspor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Oğulcan Çağlayan, Pendikspor, Trendyol, kocaeli, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:54:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.