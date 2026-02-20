Kocaelispor, Rizespor'a 2-0 Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, Rizespor'a 2-0 Kaybetti

Kocaelispor, Rizespor\'a 2-0 Kaybetti
20.02.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk İnan, bireysel hataların maç sonucunu etkilediğini vurguladı ve üzgün olduklarını belirtti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Aslında kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı, çok basit top kayıpları yaptık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'u iyi analiz ederek maça uygun bir kadro ile sahaya çıktıklarını ancak sonucun diledikleri gibi olmadığını kaydeden İnan, "Rizespor zor bir deplasman, iyi oyuncuları olan bir takım, bunu biliyorduk. Aslında hazırlıklarımız da hep bu yönde oldu. Rizespor'un güçlü taraflarını, zaaflarını çalıştık bütün hafta boyunca. Rizespor gerçekten geçişlerde güçlü bir takım ve de kenarlardan geldiklerinde oldukça etkili bir takım. Ona göre bir kadro sürdük sahaya. Aslında kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı, çok basit top kayıpları yaptık ve o çalışmış olduğumuz yerden geçişten yapmış olduğumuz bir top kaybıyla da gol yedik. Oyunu tekrar lehimize çevirdik, oyun bizde, pozisyonlar ürettik, golü atabilecek pozisyonlar da bulduk ancak golü bulamayınca ikinci yarı yan toptan yemiş olduğumuz bir gol ve sonrasında istemediğimiz bir sonuç oldu. Bu yüzden de üzgünüz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Kocaelispor, Selçuk İnan, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Rizespor'a 2-0 Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 23:50:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Rizespor'a 2-0 Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.