Kocaelispor, Samet Yalçın'ı Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Samet Yalçın'ı Transfer Etti

Kocaelispor, Samet Yalçın\'ı Transfer Etti

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

15.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Samet Yalçın arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Samet." denildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Yalçın, Kocaelispor'a transferi için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek uzun yıllar çalıştığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile Kocaelispor'da da başarılı olmak istediğini kaydetti.

Yalçın için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Sipay Bodrum FK'da oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta forma giydi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samet Yalçın, Recep Durul, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Samet Yalçın'ı Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Samet Yalçın'ı Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.