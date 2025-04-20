Kocaelispor Şampiyonluk Coşkusunu Kent Meydanında Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor Şampiyonluk Coşkusunu Kent Meydanında Kutladı

Kocaelispor Şampiyonluk Coşkusunu Kent Meydanında Kutladı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, kent meydanında binlerce taraftarla birlikte coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Takım, üstü açık otobüsle halkı selamlayarak şampiyonluk sevincini paylaştı.

20.04.2025 23:56  Güncelleme: 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor kent meydanında binlerce taraftarın katılımıyla coşkulu kutlama yaptı. Üstü açık takım otobüsüyle halkı selamlayan futbolcular, teknik ekip ve başarının mimarları halka birlikte şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, kent meydanında binlerce kişiyi bir araya getirerek şampiyonluk kutlaması yaptı. İstanbul'da Esenler Erokspor deplasmanında olan takım, teknik ekip ve yönetim İzmit'e giriş yaptığı anda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından konvoy halinde İzmit Kent Meydanı'na gelen takım üstü açık otobüsle halkı ve taraftarı selamladı. Kentin önde gelen isimleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce Kocaelispor taraftarının doldurduğu alanda futbolcular tek tek kentlilere takdim edildi. Protokol konuşmalarıyla süren kutlama programı havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

Vali İlhami Aktaş, "Bir daha düşmeyi düşünmeyecek şekilde kalıcı yer edecek"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Hayırlı, uğurlu olsun. 16 yıllık beklenti bugün gerçekleşti. Bu son dakika gelen bir başarı değil, tesadüf bir başarı değil. İnşallah kalıcı olacak. Ter döken futbolcularımıza, teknik heyetimize, kulüp başkanı ve yönetimine, destek olan sponsorlara, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese şehrimiz ve halkımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Kocaeli, Süper Lig'de bir daha düşmeyi düşünmeyecek şekilde kalıcı yer edecek. Bu taraftarın yıllarca süren özlemine karşılık en üst noktaya ulaşacak ilimizi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.

Tahir Büyükakın: "Büyük Kocaelispor taraftarı sizin sayenizde başardık"

"Büyük olan taraftar" diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Beraber inandık. 'Başaracağız' dedik ve başardık. Sizin sayenizde başardık. Büyük Kocaelispor taraftarı siz bu başarıyı, bu kupayı hak ettiniz. Süper Lig'de yine başaracağız inşallah" şeklinde konuştu ve kalabalığa üçlü çektirdi.

Recep Durul: "Şampiyonluğu şehrimize ve taraftarımıza armağan ediyoruz"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da, "Kocaelispor'umuz 16 yıl sonra iğneyle kazıyarak, adım adım inşa ettiğimiz şampiyonluğumuzu şehrimize, taraftarımıza armağan ediyoruz. Hayırlı olsun. Yıllardır depremlerle mücadele ettik. Amatör kümede mücadele ettik. Bu kulübün tarihi çok değerli. Kulübün kurulmasında emeği geçen, bugünlere gelmesinde emeği olan tüm büyüklerimizin, ebediyete intikal etmişlere Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Hayatta olanlara saygılarımı sunuyorum. Minnettarlığımı sunuyorum. İyi ki varlar, onların çizdiği yolda, onların emanetini en iyi şekilde halkımızla birlikte taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Hep birlikte 'Tiryakinim'i söyleyen binlerce kişi protokol konuşmalarının ardından alanda davul ve zurnayla eğlendi. - KOCAELİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kutlamalar, Trendyol, kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Şampiyonluk Coşkusunu Kent Meydanında Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ordusu’ndan Yemen’e hava saldırısı Başkanette şiddetli patlamalar meydana geldi ABD Ordusu'ndan Yemen'e hava saldırısı! Başkanette şiddetli patlamalar meydana geldi
Bıçaklandı, aracıyla hastaneye giderken fenalaşıp kaza yaptı Bıçaklandı, aracıyla hastaneye giderken fenalaşıp kaza yaptı
Dışişleri Bakanlığı: Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmenler yakından takip edilmektedir Dışişleri Bakanlığı: Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmenler yakından takip edilmektedir
Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum
Küçükçekmece’de 1 kişi otel odasında ölü bulundu Küçükçekmece'de 1 kişi otel odasında ölü bulundu
Cezaevinde rahatsızlanan Ayşe Barım’ın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi: Olumsuz bir gelişme yok Cezaevinde rahatsızlanan Ayşe Barım'ın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi: Olumsuz bir gelişme yok
Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
Çöpte ölü bulunan bebeğin annesinden “pes“ dedirten ifade Çöpte ölü bulunan bebeğin annesinden "pes" dedirten ifade
Hatay’da Paskalya Bayramı kutlandı Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

07:15 Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
11:51 Ege’de 4,1 büyüklüğünde deprem Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
11:21 “Hudutsuz Sevda“ erken sezon finali yapıyor "Hudutsuz Sevda" erken sezon finali yapıyor
11:11 Otelde norovirüs salgını: 140 kişi hastanelik oldu Otelde norovirüs salgını: 140 kişi hastanelik oldu
10:16 Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok
10:11 Türkiye’nin giyim devlerine milyonlarca liralık “indirim“ cezası Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık "indirim" cezası
09:55 Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler
09:55 Denizli’de kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu Denizli'de kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu
09:45 Düğünde ortalık savaş alanına döndü Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 07:29:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor Şampiyonluk Coşkusunu Kent Meydanında Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement