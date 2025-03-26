Kocaelispor Şampiyonluk İçin Hedefe Kilitlendi - Son Dakika
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Kocaelispor Şampiyonluk İçin Hedefe Kilitlendi

Kocaelispor Şampiyonluk İçin Hedefe Kilitlendi

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un şampiyonluk yolunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

26.03.2025 10:38
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezon sonunda şampiyonluğu, şehre ve camiaya yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Büyük bir avantajımız var ama lig daha bitmedi" dedi.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de 30 hafta geride kalırken, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 59 puanla en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Körfez ekibinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un eski dönemlerde takımı Süper Lig'e taşıyan şampiyon kadrolarının katıldığı etkinlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şampiyonluk yarışı ve sezon sonu hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasına düzenlenen organizasyonla ilgili düşüncelerini paylaşarak başlayan Taşdemir, "Bu akşamın takıma yansımasını daha sonra göreceğiz ama ben gerçekten çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Daha önce bu heyecanı yaşamış ve bizim şu anda hedeflediğimiz şeyi hedeflemiş ve hedefine ulaşmış hocalarımızla, arkadaşlarımızla beraber olduk. Dolayısıyla onlardan güç aldık. Şu anda büyük bir avantajımız var. Hatta bu akşam da sanki şampiyonmuşuz gibi söylemlerde bulunuldu. Şu anda geldiğimiz nokta bu ama lig henüz bitmedi. 8 tane maçımız var ve biz bunun bilincindeyiz. Ayaklarımız sağlam, yere basarak hedeflediğimiz yolda ilerlemek istiyoruz. Eskiden bu şampiyonluğu yaşamış hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan da bir el aldık, bayrağı devraldık diyelim. Ben, ekip arkadaşlarım ve oyuncu kardeşlerim şehrimize, camiamıza bunu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz ve yapacağız da. Bunun sözünü verebilirim" dedi.

"Bundan 20 yıl sonra da ismimizin çok güzel hatırlanmasını istiyoruz"

Kendilerinin de haftalardır Kocaeli kentinde ve camiasında iz bırakmak istedikleriyle ilgili konuşmalar yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Biz daha bugünü yaşamadan geldiğimiz günden beri arkadaşlarımızla, oyuncu kardeşlerimizle konuştuğumuz, yaptığımız bütün istişarelerde değindiğimiz nokta buydu. Bundan 20 sene sonrada burada bizim ismimizin çok güzel bir şekilde hatırlanması. Bunu haftalardır konuşuyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bundan belki seneler, seneler sonra böyle bir organize belki olmayacak ama İzmit'e yolumuz düştüğünde, şehirden geçtiğimizde mutlaka şehrin bir kenarında mutlaka ismimiz anılacaktır. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bunu bugün yaşadık ama haftalardır oyuncu kardeşlerimizle paylaşıyoruz, konuşuyoruz, hayal ediyoruz" diye konuştu.

"Bizi desteklesinler ama kalan 7 maçımız daha olduğunu ne olur unutmasınlar"

Ligde oynanan son 5 maçta alınan beraberliklerin ardından oynanacak Sakaryaspor maçına dair soruları da yanıtlayan İsmet Taşdemir, "Gerçekten ligde sıralamaya bakmaksızın her maç zor. Malatya maçı haricinde her maçın zor olduğu sezon yaşıyoruz. Rakibimiz de düşmeme derdinde. Düşmemek için puanlara ihtiyacı var. Ben sadece taraflarımızdan şunu istiyorum; biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Ama bundan sonra yedi maçınız daha var. Dolayısıyla o 7 maçta da seyircimizden mahrum olmamak için, seyircimizin yapacağı tezahüratlarda, bizi destekleyeceği bütün işlerde daha sonraki maçları düşünerek hareket etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet çok önemli bir maç. Seyircimiz için de, bizim için de. Biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Seyircilerimizden tek dileğimiz; desteklemeye devam etsinler ve bununla beraber de yedi maçımızın daha olduğunu ne olur unutmasınlar" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İsmet Taşdemir, kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Şampiyonluk İçin Hedefe Kilitlendi - Son Dakika

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