Kocaelispor, Samsunspor'a 1-0 Mağlup Oldu

16.08.2025 21:21
Kocaelispor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor'a 82. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Ntcham'ın ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören açıdan sert şutunda kaleci Jovanovic topu kurtardı.

82. dakikada sol kanattan Soner Gönül ile köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Van Drongelen topu kafayla kaleye gönderdi. Top önce direğe ardından da kaleci Jovanovic'in kafasına çarparak ağlara gitti. 0-1

86. dakikada Kocaelispor kaleyi karşıdan gören noktadan Petkovic ile serbest vuruş kullandı. Kaleci Okan'ın uzanarak son anda çıkardığı meşin yuvarlak Agyei'nin önüne düştü. Agyei'nin tamamlamak istediği topa kaleci Okan geçit vermedi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz (Daniel Ebenezer Agyei dk. 86), Anfernee Jamal Dijksteel, Appindangoye, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Manuel Show, Joseph Nonge Boende (Can Keleş dk. 86), Oğulcan Çağlayan (Mesut Can Tunalı dk. 46), Ryan Mendes, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Yusuf Cihat Çelik, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Makoumbou dk. 46), Jules Oliver Ntcham, Nany Dimata (Arbnor Muja dk. 69), Johan Holse Justesen (Soner Aydoğdu dk. 69), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 77), Marius Moundilmadji (Yunus Emre Çift dk. 90+ 2)

Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Efe Berat Töruz, Josafat Wooding Mendes, Polat Yaldır, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Aleksandar Jovanovic (dk. 82 k.k.) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Samet Yalçın (dk. 44) (Kocaelispor)

Sarı kart: Manuel Show, Joseph Nonge Boende (Kocaelispor), Celil Yüksel, Makoumbou (Samsunspor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Samet Yalçın, Samsunspor, kocaeli, 3-sayfa, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
