Kocaelispor - Şanlıurfaspor Maçı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaelispor - Şanlıurfaspor Maçı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Kocaelispor - Şanlıurfaspor Maçı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ve Şanlıurfaspor golsüz berabere kaldı.

30.09.2024 22:46
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Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Esat Sancaktar, Mehmet Dura

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 81 Barış Alıcı), Tarkan Serbest (Dk. 81 Mesut Can Tunalı), Furkan Gedik (Dk. 63 Beridze), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Caktas), Mendes, Ahmet Sağat

Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 79 Atakan Aybastı), Fatih Eren, Mboula, Nafican Yardımcı, Muhammed Gönülaçar, Forsell (Dk. 62 Furkan Şamil Çetin), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Cuma Menize (Dk. 72 Begiç), Kayode

Sarı kartlar: Dk. 63 Hakan Erçelik, Dk. 86 Abdülkadir Sünger, Dk. 90+2 Muhammed Gönülaçar, 90+7 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Dk. 78 Mendes, Dk. 85 Ahmet Sağat (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfaspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor - Şanlıurfaspor Maçı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor - Şanlıurfaspor Maçı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika
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