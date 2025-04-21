Kocaelispor, Süper Lig'e Yükselişini Coşkulu Kutlamalarla Taraftarıyla Paylaştı

- Kocaeli'de binlerce kişi şampiyonluğu hep birlikte kutladı

Kocaelispor Süper Lig'i kent merkezinde kutladı

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor kent meydanında binlerce taraftarın katılımıyla coşkulu kutlama yaptı. Üstü açık takım otobüsüyle halkı selamlayan futbolcular, teknik ekip ve başarının mimarları halka birlikte şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, kent meydanında binlerce kişiyi bir araya getirerek şampiyonluk kutlaması yaptı. İstanbul'da Esenler Erokspor deplasmanında olan takım, teknik ekip ve yönetim İzmit'e giriş yaptığı anda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından konvoy halinde İzmit Kent Meydanı'na gelen takım üstü açık otobüsle halkı ve taraftarı selamladı. Kentin önde gelen isimleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce Kocaelispor taraftarının doldurduğu alanda futbolcular tek tek kentlilere takdim edildi. Protokol konuşmalarıyla süren kutlama programı havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

Vali İlhami Aktaş, "Bir daha düşmeyi düşünmeyecek şekilde kalıcı yer edecek"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Hayırlı, uğurlu olsun. 16 yıllık beklenti bugün gerçekleşti. Bu son dakika gelen bir başarı değil, tesadüf bir başarı değil. İnşallah kalıcı olacak. Ter döken futbolcularımıza, teknik heyetimize, kulüp başkanı ve yönetimine, destek olan sponsorlara, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese şehrimiz ve halkımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Kocaeli, Süper Lig'de bir daha düşmeyi düşünmeyecek şekilde kalıcı yer edecek. Bu taraftarın yıllarca süren özlemine karşılık en üst noktaya ulaşacak ilimizi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.

Tahir Büyükakın: "Büyük Kocaelispor taraftarı sizin sayenizde başardık"

"Büyük olan taraftar" diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Beraber inandık. 'Başaracağız' dedik ve başardık. Sizin sayenizde başardık. Büyük Kocaelispor taraftarı siz bu başarıyı, bu kupayı hak ettiniz. Süper Lig'de yine başaracağız inşallah" şeklinde konuştu ve kalabalığa üçlü çektirdi.

Recep Durul: "Şampiyonluğu şehrimize ve taraftarımıza armağan ediyoruz"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da, "Kocaelispor'umuz 16 yıl sonra iğneyle kazıyarak, adım adım inşa ettiğimiz şampiyonluğumuzu şehrimize, taraftarımıza armağan ediyoruz. Hayırlı olsun. Yıllardır depremlerle mücadele ettik. Amatör kümede mücadele ettik. Bu kulübün tarihi çok değerli. Kulübün kurulmasında emeği geçen, bugünlere gelmesinde emeği olan tüm büyüklerimizin, ebediyete intikal etmişlere Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Hayatta olanlara saygılarımı sunuyorum. Minnettarlığımı sunuyorum. İyi ki varlar, onların çizdiği yolda, onların emanetini en iyi şekilde halkımızla birlikte taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Hep birlikte 'Tiryakinim'i söyleyen binlerce kişi protokol konuşmalarının ardından alanda davul ve zurnayla eğlendi.