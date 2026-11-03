Kocaelispor TD Selçuk İnan, Türk oyuncuları heba ediyoruz diyerek altyapıya dikkat çekti

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Türk futbolunda altyapı oyuncularına daha fazla şans verilmesi gerektiğini belirterek, "Altyapıdan çıkarabileceğimiz Türk oyuncuları heba ediyoruz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen "Selçuk İnan ile Oyunun Kodu" adlı söyleşiye katılan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Türk futbolunda bir oyun ekolü oluşturulması, futbol ile eğitimin bir arada yürütülmesi ve altyapıdan yetişen genç oyuncuların değerlendirilmesine ilişkin konuşan İnan, milli takımın genç oyuncularıyla önemli bir dönemden geçtiğini ancak altyapı konusunda eksikliklerin sürdüğünü ifade etti. İnan, Türk futbolundaki yöneticilik anlayışına da değinerek, kurumsallığın önemine dikkat çekti ve futbol yöneticiliğinin henüz beklenen düzeyde olmadığını söyledi.

"Almanya da İtalya da kendi ekollerinin şu an uzağındalar"

Futbolda ekol oluşturmanın dönemsel değişkenlik gösterebildiğini ifade eden İnan, "Dönem dönem bu oyun ekolleri ortaya çıkıyor. Ama son döneme baktığınızda aslında Almanya da İtalya da kendi ekollerinin şu an uzağındalar. Dolayısıyla dönemsel bu tür oyun anlamında eksikler ya da çok iyi bir ekol yakaladılar demek çok doğru bulmuyorum ben. Çünkü değişkenlik gösterebiliyor. Futbolu ne kadar önemsedikleri, ne kadar yatırım yaptıkları başka bir alan ama saha içi teknik anlamda bir ekol oluşturmak biraz dönemsel oluyor" diye konuştu.

Türk futbolunda altyapı oyuncularının daha fazla süre alması gerektiğini vurgulayan Selçuk İnan, "Şu anda evet, bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Altyapı oyuncularına daha fazla süre vermemiz gerekiyor, Türk oyuncuları daha fazla parlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Milli takım özelinde en iyi dönemimizdeyiz"

Genç Türk futbolcuların Avrupa'nın önemli liglerinde forma giymesine de değinen İnan, "Milli takım özelinde önemli oyuncularımız olduğunu düşünüyorum, yeni bir ekol oluşturulduğunu düşünüyorum. Bu kadar genç oyuncuların bizi bu kadar önemli ve büyük liglerde ve takımlarda temsil ediyor olması çok alışık olduğumuz bir durum değil. En iyi dönemimizdeyiz diyebilirim. Ama bu taraftan da bir eksikliğimiz var. Altyapıdan çıkarabileceğimiz Türk oyuncuları heba ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde yöneticilik beklenen düzeyde değil"

Türk futbolunda yöneticilik anlayışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, "Futbol yöneticiliğinin de aslında futbolculuk gibi daha zorlu yollardan gelinerek olunması gerektiğini düşünüyorum. Hepsine saygı duymakla beraber, kurumsallık bence her şeyden önemli. Doğruyu bilmek, anlamak ve bir şekilde uygulamak çok önemli. Ama maalesef ülkemizde yöneticilik beklenen düzeyde değil. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu bizim eksiğimiz. Bundan 10 sene önce daha kötüydü, şu an biraz daha iyiyiz. Açıkçası ben bu bağlamda federasyonun da çalışmalarının olduğunu biliyorum. Üniversitelerin de zaten, üniversitelerin de bu bağlamda çalışmaları olduğunu biliyorum. Spor yöneticiliği çok önemli bir şey. Benim de temennim doğru yöneticilerin bizim yöneticimiz olması" dedi.