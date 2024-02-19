Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Yollarını Ayırdı

Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, yeni teknik direktör olarak Mustafa Gürsel ile anlaşma sağlamayı planlıyor. Kocaelispor, Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda galibiyet parolasıyla ilerlemeyi sürdürüyor.

19.02.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulübün Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Süper Lig'e yükselme hedeflerinin devam ettiğini belirten Arıcan, teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile ön görüşme yaptıklarını ve muhtemelen gün içinde anlaşma sağlayacaklarını kaydetti.

Arıcan, "Sözleşme imzalayıp yeni hocamız takımın başına geçecek. İlk maç hafta sonu Ankara Keçiörengücü. Keçiören maçına da hedef doğrultusunda galibiyet parolasıyla çıkılacak. İnşallah da galip gelinecek. Yeni hocayla yeni heyecan olacak." ifadesini kullandı.

Ligde, son iki maçta galip gelemeyen Körfez ekibi, 43 puanla Göztepe'nin gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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