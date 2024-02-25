Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: \'Bu oyunu geliştirip sonucu alacak oyunu ortaya koymak istiyoruz\'

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu oyunu geliştirip yani sonucu alacak oyunu ortaya koyup bundan sonraki süreçte gelişen bir Kocaelispor ortaya koymak istiyoruz. Tabii ki son dakikada gelen gol buradaki bize sadece moral oldu" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, "Maça iyi başlamadık. Geneline bakarsak ikinci top almada rakibe biraz uzak kaldık. İkili mücadele kazanmada çok yeterli değildik ama golden sonra neler yapabileceğini ortaya koyuyor. İki devrede de yediğimiz gollerden sonraki onar dakika oyunda hemen arkasından golleri bulduk. Önemli olan önde oynarken de baskılı oynarken de sonuçtan bağımsız olarak hep doğru bir oyun oynamamız lazım. Set oyunu oynarken örneğin yediğimiz ikinci gol arkada bu kadar kolay kontra atak fırsatı vermememiz lazım. Rakibe doğru durarak bunları engellememiz lazım. Bundan sonraki süreçte çok çalışmamız gerekiyor. Tabii ki hedefe gidecek öncelikle oyunu ortaya çıkarmamız lazım. Baktığımda oyuncuların da üzerinde bugün sorumluluk almakta biraz bir gerginlik gibi bir şey vardı. Bu oyunu geliştirip yani sonucu alacak oyunu ortaya koyup bundan sonraki süreçte gelişen bir Kocaelispor ortaya koymak istiyoruz. Tabii ki son dakikada gelen gol buradaki bize sadece moral oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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