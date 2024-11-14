Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam'dan Disiplin Kuruluna Tepki - Son Dakika
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Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam'dan Disiplin Kuruluna Tepki

Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam\'dan Disiplin Kuruluna Tepki

Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak, disiplin sevklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Takımın moral motivasyonunu yüksek tutmak istediklerini ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.

14.11.2024 20:46  Güncelleme: 20:55
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor maçıyla ilgili yaşananlarla ilgili, "Eğer azıcık vicdan sahibi insanlarsa, disiplin sevk kararlarını gözden geçirirler" dedi.

Trendyol 1. ekiplerinden Kocaelispor'da, Sakaryaspor derbisi sonrası Bandırma mesaisi bugün gerçekleştirilen antrenman ile sürdü. İdman öncesi Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt futbolcularla bir araya geldi. Söğüt, alınan derbi galibiyeti sebebiyle tüm takımı tebrik etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve oyuncular antrenman öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynan Sakaryaspor maçını değerlendirerek başlayan Sağlam, "Futbol geçmişle yaşanmıyor. O yüzden önümüze bakacağız. Sakaryaspor maçı bizim için 3 puandan ibaretti. Camia açısından farklı anlamlar taşıdığını tabii ki biliyorduk. Çok gergin bir maç oynadık ama soğukkanlılığımızı korursak kazanacağımızı biliyorduk. Maçın daha başında kalecilerimize yapılan tahrikler, maç boyu ve sonrasında da devam etti. Oyun çok kez durdu. Oyuncumun bacağına maytap geldi. Doğru düzgün futbol oynayacak ortam yoktu. Şundan çok mutluyum ki, karakterli oyuncularımız var. Tüm bunlara rağmen futbolcularımız hiçbir tahrik çalışmasına kulak asmadı ve onlara cevap vermedi. Maç sonunda oyunculardan rica ettim, 'İçeride sevinelim, sahada kalmayalım' dedim. İçeriye girerken organize şekilde planlanmış saldırı oldu. Sonrasında öğrendik ki Markao disiplin kuruluna sevk edilmiş. Bu kadar tahriklere kapılmamış, ahlakıyla futbol oynayan insan sevk ediliyor. Markao'ya saldırıyorlar o da kendini savunuyor. Azıcık vicdan sahibi insanlarsa, kararlarını gözden geçirirler. Eğer aksi bir sonuç çıkarsa da onlara hakkımı helal etmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig"

Milli aranın ardından oynanacak olan Bandırmaspor maçı öncesi takımın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak istediklerini belirten Sağlam, "Bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Sezon başından beri bunu sürekli söylüyoruz. Bu hedefte taraftarımızın payı büyük olacak. Ancak şiddet ve küfürden uzak bir destek istiyoruz. Bu başarıya, fair-play çerçevesinde hareket eden bir camia olarak ulaşmak istiyoruz ve inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

Markao: "Olayları ben başlatsaydım daha fazla yaralı olurdu"

Olayların odağındaki isimlerden golcü futbolcu Markao ise, "Sahaya adımımızı attığımız andan itibaren, bize karşı bir provokasyon vardı. Hem Sakaryaspor taraftarı hem kulüp çalışanları tarafından yoğun baskı gördük. Aslında ben oradaki baskıdan hiç etkilenmediğimi söyleyebilirim. Tünelde olanlara gelecek olursak, benim kavga etmeye niyetim hiç yoktu. Ben soyunma odasına ilerlerken önümde bir kişi bizim kaptanımıza saldırdı. Daha sonra tekrardan saldırmaya çalıştı ve ben arkadaşımı korumak istedim. Aile bireylerinden birisi saldırıya uğrarsa herkes tepki verir. Orada polis de vardı ancak saldırılar sonlanmadı. Benim herhangi birine saldırı yaptığım konusu gerçek dışı, bunun görüntüsü dahi yok. Ancak bize orada 10 kişi saldırmaya çalıştı. Aslında olayı benim başlattığımı söyleyip, benim üzerimden yorumlamaları çok komik. Eğer olayları ben başlatsaydım çok daha fazla sayıda yaralı olurdu" diye konuştu.

"Yumruk atarak dudağımı patlattı"

Tecrübeli sağ bek Ahmet Oğuz da, "Maçtan sonra olaylar olmasın diye takım arkadaşlarımı topladım, 'İçeride sevinelim' dedim. Burada arbede çıkmasını istemedik ama takım arkadaşlarımı toplarken ilk önce Markao girdi. Markao'ya iki kişi saldırdı. Ayırmaya çalışırken, aradan kendini bilmez, saygısız bir insan yumruk atarak dudağımı patlattı. Sırtımda tırnak izleri vardı. Bizim aslında onlara çok güzel bir ders vermemiz lazım. Onlar da bizim stadımıza gelecekler ama biz onlar gibi yapmayalım. Çünkü biz futbol oynamayı seven bir takımız. Sürekli oyun durdu, oyunun bize izin verdiği dakikalarda biz hep oynamaya çalıştık. Ben böyle şeyler olsun istemiyorum yıl olmuş 2024. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında bile artık böyle şeyler kalmadı. Belki bizler için eşdeğer bir derbi ama böyle şeylere gerek yok çünkü futbol taraftarlarla güzel. Saygı çerçevesi içerisinde. Futbolda yenmek de var yenilmek de var. Bugün biz yendik ama yarın başka bir takımda bizi yenebilir. Dostluk içinde bitmesi en büyük temennimiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam'dan Disiplin Kuruluna Tepki - Son Dakika

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