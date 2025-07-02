Kocaelispor'un Hedefi: Avrupa Kupaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor'un Hedefi: Avrupa Kupaları

Kocaelispor\'un Hedefi: Avrupa Kupaları
02.07.2025 19:40  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Başkan Recep Duru, Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini açıkladı. Transfer çalışmaları devam ettiğini ve toplam 10-11 transfer gerçekleştirileceğini duyurdu.

Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'da Başkan Recep Duru, Süper Lig'de hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi Kocaelispor kampa girdi. Teknik direktör Selçuk İnan ve yeni transferlerinde katıldığı kampta açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Duru, 4 yeni oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Yeni sezon tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hazırlıklarımız yeni sezon öncesinde geçen yılda buradaydık. Burası bizim için güzel bir yer. Uğurlu geliyor. Dolayısı ile buradayken transferlerimizi de yapmaya başlamıştık. Bu dönem tabii Süper Lig'de daha böyle transfer süreçleri biraz daha yoğun ve zorlu geçiyor. Kolay olmuyor tabii ki hem yurt dışı hem yurt içi transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 tane transfer yaptık. Bir kaleci, bir de kanat oyuncusu aldık. Bugün 2 bölge transferi yaptık ama 4 bölge içinde transferlerimiz hemen hemen yüzde doksan bitirdik. Sadece prosedürler devam ediyor. Cuma gününe kadar bir tane sol kanat, bir tane sağ kanat, bir tane ön libero, bir tane de 8 ve 10 numara oynayan orta sağa oyuncumuz ile hemen hemen mutabık kaldık. Prosedürler devam ediyor. En kısa sürede birkaç gün içinde bitenler gelecek. İlk etap kampına yetiştirmeyi planlıyoruz. Gelecek transferlerim hepsi yabancı futbolcu. Diğer bölgelerle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an bizim öngördüğümüz 2 transfer yaptık. 8 ve 10 numara bölgesine transfer yapacağız. Yani toplamda 10-11 transfer yapacağız gibi görünüyor. Ancak önümüze çıkacak olan fırsat transferleri var. Bazı kulüpler harcama limitlerini kurtarmak için kendi futbolcusunun parasını ödeyerek diğer kulüplere gönderiyorlar. Düşük bir miktar veya yarı yarıya gibi oluyor. Biraz futbolcunun durumuna göre dereceli oluyor. Böyle fırsat transferleri de çıkacaktır. Onlarla birlikte 12-13 transfer yapabiliriz diye ön görüyoruz. Bugün hocamızla yaptığımız toplantıda yine konuştuk ve transfer komitesi ile yönetici arkadaşlarımızla da istişarelerde bulunduk. Harcama limitlerimizin ölçüsünde transfer yapacağız" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Avrupa"

Trendyol Süper Lig'de hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurgulayan Başkan Duru, "Santrfor konusunda da Petkovic ismi geçiyordu. 1.5 milyonluk bir konuşma oldu. Sonra menajeri vasıtasıyla rakam değişti ve ondan vazgeçtik. Başka bir santrfor çalışmalarımız var. Dolayısı ile büyük miktarlarda santrfora para verme planımız yok. Çok daha böyle bu işi görecek iyi oyuncular var. Hocamızın özellikle araştırmaları neticesinde teknik patronumuzun araştırması neticesinde iyi bir kadro oluşturacağız. Taraftarımız da bu konuda biraz sabırlı olmasını bekliyorum. Biraz daha sabırlı olmalarını ve ekibimize güvenmelerini bekliyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de inanmaya devam etsinler. Zaten yeterince zamanımız var. Panik yapılacak bir durum da yok. Transfer dönemi eylül ayına kadar devam ediyor. Yani ligler başladığında bile transferler yapılıyor. Ekonomik konuda da finansal konularda da şükürler olsun hani böyle bir çıkmazda değiliz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük bir özveri gösterdiği, hassasiyet gösterdiği bir durumda gerekli katkıları sağlamaya çalışıyor. Kocaelispor için birlikte senkronize oluyoruz. Birlikte bu ruhu oluşturduk. Geçen seneye göre çok daha büyük bir bağ oluşturduk. Bizim geçmişteki başarılarımız mazide bıraktığımız izler unutulacak gibi değil. Kulaklarımız çınlıyor. Biz kocaelispor olarak çok ütopik şeyler peşinde değiliz. Biz kaldığımız yerden devam etme zorunluluğumuz var. Yani o refleksi gösterebilecek güçteyiz. Biz Avrupa kupası hedefi koyduk. Burada ortalarda bitirmek de de bizim için bir başarı. Ama bizi taçlandıracak olan en iyi başarı Avrupa'ya gitmek. Çünkü biz sadece Kocaeli'yi değil Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir takım olacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Topuk Yaylası, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'un Hedefi: Avrupa Kupaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı

18:43
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
18:33
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
17:58
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi
Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
08:19
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
07:56
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
07:23
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
02:53
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
01:06
CHP’nin Saraçhane mitingi olaylı geçti Cumhurbaşkanı’na hakaret eden 42 kişi gözaltında
CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında
01:04
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
00:03
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel’in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
00:00
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 19:48:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor'un Hedefi: Avrupa Kupaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.