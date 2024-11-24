Dinçer AKBİR-Ardacan UZUN/KOCAELİ, -
STAT: Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz(Dk.83 Mehmet Yılmaz), Appindangoye(Dk.64 Caner Osmanpaşa), Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Pedrinho, Vukovic(Dk.74 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik(Dk.64 Caktas), Beridze(Dk.64 Barış Alıcı), Mendes, Oğulcan Çağlayan
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel(Dk.17 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Diniyev(Dk.77 Edson), İbrahim Kaya(Dk.72 Paulinho), Paixao(Dk.77 Kerem Atakan Kesgin)
GOLLER: Dk.32 Yusuf Cihat Çelik, Dk.90+4 Oğulcan Çağlayan(Kocaelispor) Dk.39 Atınç Nukan, Dk.56 Vukovic(KK)(Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz, Pedrinho, Oğulcan Çağlayan(Kocaelispor) Mustafa Gürsel (TD), Rahmetullah Berişbek, İbrahim Kaya, Mehmet Özcan (Bandırmaspor)
1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.
32'nci dakikada Beridze'nin kafayla savunma arkasına aşırttığı topla buluşan Yusuf Cihat Çelik'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
39'uncu dakika sol taraftan Faruk Can Genç'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Atınç Nukan, kafayla topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 1-1.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
56'ncı dakikada Bandırmasporlu İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta topu kafayla karşılayan Kocaelisporlu Vukovic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-2.
90+4'üncü dakikada Kocaelisporlu Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan açtığı orta ile ön direkte buluşan Oğulcan Çağlayan, kafa vuruşuyla tekrar skoru eşitledi: 2-2.
Maç 2-2 eşitlik ile sona erdi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor ve Bandırmaspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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