Kocaelispor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: GALİBİYETİ HAK EDEN TARAFTIK

Futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Çok zorlu üç maça çıktık. Bir yerde çok mutluyum; onların göstermiş olduğu performans gelecek adına bize fazlasıyla umut veriyor. Bir yanda da biraz üzgünüm. Çünkü üç tane maçı da kazanmaya yakın taraftık, kazanmayı da hak ettik diyebilirim, olmadı. Göztepe ligin en dirençli, en güçlü takımlarından biri, bunu biliyoruz. Teknik olarak sahada top rakipteyken ve top bizdeyken ne çalıştıysak hepsini yansıttık. Galibiyeti hak eden taraftık diye düşünüyorum. Son dakikada da olsa bir puan aldığımız için kötünün iyisi diye de mutlu olduk. Futbol böyle güzel" dedi.

STANIMIR STOILOV: OYUN ŞEKLİMİZDEN MEMNUN DEĞİLİM

Mücadelenin zor geçtiğini söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Sonlara doğru maçı kazanmaya yaklaşmıştık. Oyunun geneline baktığımda bugünkü Göztepe olarak oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, özgüven, hırs... Tüm bunlarda çok daha iyi olmamız gerekiyordu. Bulduğumuz erken gol sebebiyle maçın ilerleyen dakikalarında skoru koruma içgüdüsüyle hareket etmiş olabiliriz. Maçın ikinci yarısında yakaladığımız 1 gol pozisyonu var. Bizim oyun tarzımız bu değil. Kocaeli daha sonra baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Aslında daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, iyi şeyler sergiledik ve başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. O yüzden bir an önce bu seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var. Güvendiğimiz bir oyun tarzı ve bunu sahada sergilemeliyiz" diye konuştu.

Penaltı kararıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine ise Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceğini belirlediğini, pozisyonları konuşması gereken insanların değerlendirmesini uygun gördüğünü dile getirdi.