Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Şampiyonasında Başarılı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Şampiyonasında Başarılı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Amasya'da düzenlenen 100. Yıl Gençler Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Mehmet Ali Karaboğa tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Kenan Eren Kahraman çift erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu ve karışık çift erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

01.03.2024 12:51  Güncelleme: 12:58
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, masa tenisi branşında yine önemli derecelere imza attı.

Amasya'da düzenlenen 100. Yıl Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Mehmet Ali Karaboğa, tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Kenan Eren Kahraman ise çift erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve karışık çift erkekler kategorisinde ise üçüncü oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika
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