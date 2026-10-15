Kocasinan Şimşekspor, 18 Ekim\'de Malatya\'da Hekimhan ile ilk PGL maçına çıkacak

Bu sezon Kayseri'yi Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Kocasinan Şimşekspor, yeni sezonun ilk maçına Malatya'da çıkacak.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor, sezonun ilk maçında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Hekimhan Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Hekimhan Futbol Spor Kulübü maçı hazırlıklarını antrenör Rasim Aykurt nezaretinde kendi tesislerinde sürdüren sarı-siyahlılar sezona galibiyetle başlamak istiyor. Malatya Yeşilyurt 1 Nolu Sentetik Sahada oynanacak olan Hekimhan Futbol Spor Kulübü ile Kocasinan Şimşekspor maçı saat 14.00'de başlayacak.

Kocasinan Şimşekspor, sezonun ilk maçı için son antrenmanını yarın tesislerinde yaptıktan sonra Cumartesi günü sabah karayolu ile Malatya'ya hareket edecek.