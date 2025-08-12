Kocasinan Şimşekspor Hazırlıklara Başladı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor; 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Sümer Stadı'nda yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Yeni transferleri ile birlikte sahaya çıkan Kayseri'nin Bölgesel Amatör lig temsilcisi; Teknik Direktör Fatih Atik, yardımcı antrenörler Emir Barış Çetin ve Ayhan Akkum nezaretinde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmana kulüp yönetim kurulu da katılarak oyunculara moral verdi. Yaklaşık 1 saat süren ilk çalışmada oyuncuların son derece keyifli olması dikkat çekti. Sarı siyahlı takım bu çalışmanın ardından transfere de hız verdi. Bundan sonraki çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek olan Kocasinan Şimşekspor; yıllar sonra yükseldiği Bölgesel AmatörLig'de Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk çalışmasını TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)Kayseri Şube Başkanı AhmetYıldız, yönetim kurulu üyeleri GökmenBaşoğlu ve ErtuğrulSeçme'de izleyerek teknik ekip ve yönetime yeni sezon için başarı diledi.

KulüpSportif Direktörü HalitKurt; yeni sezon çalışmalarına başladıklarını söylerken, "Amacımız Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek. Gerekli takviyeleri yaptık, eksik gördüğümüzde yapmaya devam edeceğiz.Grubumuz ve rakiplerimiz netlik kazandıktan sonra hedef konusunda daha net konuşabiliriz. Ancak,Kocasinan Şimşekspor'un olduğu yerde her zaman iddia vardır" dedi. - KAYSERİ