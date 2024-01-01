 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Yolspor'u 5-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Yolspor'u 5-0 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 11. haftasında Kocasinan Şimşekspor, rakibi Kayseri Yolspor'u 5-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Maçta Naim Can Göksoy (2), Halil Yönlü, Cengiz Eşme ve Fatih Atik'in attığı gollerle Kocasinan Şimşekspor galibiyete ulaştı.

Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Yolspor\'u 5-0 Yendi
01.01.2024 - 14:17,
Abone Ol

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 11. haftasında Kocasinan Şimşekspor rakibi Kayseri Yolspor'u 5-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Sema Çetin, Serkan Yıldırım, Mustafa Bulduk

Kayseri Yolspor: Aytaş Aydoğdu, Emre Akkoyun, Mustafa Karakaya, Yaşar Çam, Şaban Balaban, Resul Kahriman, Abdullah Budak, Berkcan Atay, (Cemal Pınar dk. 56), Muhammed Akçiçek, Hanifi Can Söğüt, Raşit Arslan

Kocasinan Şimşekspor: M. Enes Yıldız, Halil Yönlü, Murat Uyanık, Mertcan Babayiğit, Abdullah Enes Ozan, (Ozan Efe dk.46), İzzet Karagül, (Berat Topak dk. 75), Talha Özyürek, (Karahan Karahan dk. 75), Seyfettin Yesugey, (Onur Bağcı dk. 78), Naim Can Göksoy, (Vahit Kaya dk. 86), Cengiz Eşme, Fatih Atik

Goller: Naim Can Göksoy (dk. 41,85), Halil Yönlü (dk. 51), Cengiz Eşme (dk. 69), Fatih Atik (dk. 90+1) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Karakaya, Mustafa Bulduk, Kocasinan, Kayseri, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Yolspor'u 5-0 Yendi - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:07:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Yolspor'u 5-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement