Kocasinan Şimşekspor, Malatya\'da gol oldu yağdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, haftayı 3 puanla kapattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta yer alan Kayseri ekibi Kocasinan Şimşekspor, 25. Hafta maçını kayıpsız geçti. Deplasmanda oynadığı maçta Malatyaspor'u 10-4 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor 38 puana ulaştı. Rakibi karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı-siyahlılar ilk yarıyı 4-3 önde tamamlarken, ikinci yarıda arka arkaya bulduğu goller ile sahadan 10-4'luk galibiyetle ayrıldı. Kocasinan Şimşekspor'u farklı galibiyeti getiren golleri Eren Torbalı (2),Halil Can Durmuş (2), Ömer Turan Görgüç (2), Selahattin Enes Kılıç, Talha Özyürek, Eray Akyol ve Yasir Duru kaydetti.

Malatya'dan 3 puanla dönen Kocasinan Şimşekspor ligin son maçında evinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. - KAYSERİ