Kocasinan Şimşekspor'un Yeni Dönemi Başladı

25.02.2026 09:04
Kocasinan Şimşekspor, yeni teknik direktör Rasim Aykurt'un ilk idmanıyla yeni döneme girdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor'da yeni Teknik Direktör Rasim Aykurt, takım ile ilk idmanına çıktı.

Kayseri'nin bu sezon Bölgesel Amatör Lig'deki tek temsilcisi olan Kocasinan Şimşekspor, Teknik Direktör Fatih Atik ile yollarını ayırdıktan sonra Rasim Aykurt ile anlaşmıştı. Yeni teknik patron Aykurt, takım ile ilk idmanına çıktı. Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Rasim Aykurt, takımımızın başındaki ilk antrenmanına çıkarak "Merhaba" dedi. Sahaya inen yeni hocamız, Sportif Direktörümüz Halit Kurt ile birlikte genç yeteneklerimizle yakından tanıştı. Antrenman boyunca oyuncularımızla birebir görüşmeler gerçekleştiren Aykurt, yeni dönem stratejilerimizi ve gelecek planlarımızı takımla paylaştı. Daha güçlü bir Kocasına Şimşekspor için ter dökmeye başladık. Yolun sonu başarı olsun" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

