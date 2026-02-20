Koçla güreşti, sosyal medyayı salladı! Gençlere ilham olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koçla güreşti, sosyal medyayı salladı! Gençlere ilham olacak

Haberin Videosunu İzleyin
Koçla güreşti, sosyal medyayı salladı! Gençlere ilham olacak
20.02.2026 12:35  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Koçla güreşti, sosyal medyayı salladı! Gençlere ilham olacak
Haber Videosu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan eski dünya şampiyonu güreşçi Nazmi Kahveciler, bu kez er meydanında değil, ahırın önünde gündeme geldi. Hayvanlarına yem verirken bir koçla şakalaşarak güreştiği anları sosyal medyada paylaşan Kahveciler'in doğal ve samimi görüntüleri milyonlara ulaştı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki eski dünya şampiyonu güreşçi Nazmi Kahveciler, köyde çekilen ve sosyal medyada milyonlarca kez izlenen koçla güreş görüntüleriyle gündem oldu.

Kocaeli'de koçla güreşen 51 yaşındaki dünya şampiyonu Nazmi Kahveciler, gençlere ilham oldu. Hayvanlarına yem verdiği sırada koçla karşılıklı güç denediği anları paylaşan Kahveciler, videoya "Koçla güreş yaptık. Meydan okuduk, güç denedik. Doğallık, cesaret ve adrenalin bir arada. Kazanan dostluk oldu ama mücadele sertti." notunu düştü.

TAMAMEN DOĞAL BİR AN"

Görüntülerin planlı olmadığını belirten Kahveciler, olayın tamamen spontane geliştiğini söyledi:

Hayvanlara yem verirken koçun benimle oynamak istediğini gördüm, bana boynuz atmıştı. Biz de o anın doğal ve samimi yansımasını yaptık. Koç çok kuvvetli, teknik de çok önemli. Videoyu sosyal medyada paylaştım, milyonlarca kişi izledi. Bu ilgi bizi mutlu etti.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDAN ANTRENÖRLÜĞE

Güreşe 11 yaşında, antrenör olan amcası sayesinde başladığını anlatan Kahveciler, kariyeri boyunca Kırkpınar'da dereceler elde ettiğini ve 2011 yılında Arnavutluk'un Tiran kentinde dünya şampiyonluğu yaşadığını hatırlattı.

Aktif sporculuk kariyerini noktaladığını ve artık gençleri yetiştirmeye odaklandığını belirten Kahveciler, "Şu an 11-12 yaş grubunda yaklaşık 100 öğrencim var. Amacımız bu gençlerden dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarmak." dedi.

"TÜRK GİBİ GÜÇLÜ"

Ata sporu güreşin Türk kültüründeki yerine dikkat çeken Kahveciler, minderde sıkça dile getirilen "Türk gibi güçlü" sözünü hatırlattı.

Geçmişte Yaşar Doğu, Ahmet Ayık ve Gazanfer Bilge gibi isimlerin dünya çapında ün kazandığını belirten Kahveciler, günümüzde de Taha Akgül ve Hamza Yerlikaya gibi efsane sporcuların gençlere örnek olduğunu söyledi.

Köy meydanlarında başlayan mücadele, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına kadar uzanır. Çünkü bu topraklardan çıkan sporcular azmi, sabrı ve mücadeleyi küçük yaşta öğrenir.

diyen Kahveciler, gençlere mutlaka spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kandıra, Kocaeli, Gençlik, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koçla güreşti, sosyal medyayı salladı! Gençlere ilham olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti

13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:07:53. #7.11#
SON DAKİKA: Koçla güreşti, sosyal medyayı salladı! Gençlere ilham olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.