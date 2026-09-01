Kökçü: Derbiler her zaman önemlidir - Son Dakika
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Kökçü: Derbiler her zaman önemlidir

Kökçü: Derbiler her zaman önemlidir
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Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinin önemine vurgu yaptı, özgüvenle hazırlandıklarını belirtti.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Derbiler hep önemlidir, tüm camia için önemlidir. Bizim için de öyle" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Orkun Kökçü, "Ekstra bir söze gerek kalmıyor derbiler için. Derbiler hep önemlidir, tüm camia için önemlidir. Bizim için de öyle. Maç yeni bitti. Güzel bir galibiyet aldık. Şimdi pek de oraya bakmanın bir anlamı yok. Yarın devam edeceğiz antrenmanlara, ondan sonra daha net bir şeyimiz olur. Ama illaki kazanmak için çıkacağız oraya. Özgüvenli bir şekilde bu maçı da atlattık. İnşallah orada da güzel bir galibiyetle yolumuza bakacağız" diye konuştu.

"Öz güvenli bir şekilde haftaya derbiye gideceğiz"

Öz güvenli bir şekilde Fenerbahçe deplasmanına gideceklerini ifade eden 25 yaşındaki orta saha, "1-0 galibiyetlerde de daha fazla gol atmak istiyoruz ama bugün şeytanın bacağını kırdığımızı düşünüyoruz. Bugün bol gollü güzel bir galibiyet aldık. Öz güvenli bir şekilde haftaya derbiye gideceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Fenerbahçe maçında Dusan'a da ihtiyacımız var"

Penaltıda topu Dusan Vlahovic'e bırakmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Orkun Kökçü, şöyle cevap verdi:

"Forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı. O da gol atmak istiyor. Kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor genellikle. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. Kendisi için bir rahatlama hissi yakalasın diye. Çünkü önümüzde çok önemli bir maç var. Dusan'a da ihtiyacımız var o maçta. Penaltıyı bıraktık, hat-trick de yaptı. Dusan mutlu, biz mutlu, hepimiz mutluyuz."

"Poku ve Miretti gördüğüm kadarıyla çok kaliteli oyuncular"

Ernest Poku ve Fabio Miretti'nin çok iyi oyuncular olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, "İki antrenman bizimle beraber çıktılar. Genç oyuncular, potansiyelli oyuncular. ve burada başarılı olacaklarına eminim. Şimdi belki erken olabilir tam bir yorum yapmaya ama antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla çok kaliteli oyuncular, güzel transfer ikisi de. O yüzden mutluyuz onlar da aramızda olduğu için" dedi.

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"Kendimize bakıyoruz, kendimize odaklanıyoruz"

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz kendimize bakıyoruz. Ama bugün de görmüşlerdir. Öz güvenli bir şekilde oraya gideceğiz. İnşallah 3 puanı alıp oradan çıkarız ki bunu önceden de başardık. Biz pek onların ne dediğine bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. En önemlisi o zaten. İyi olan kazansın."

Kaynak: İHA

Orkun Kökçü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kökçü: Derbiler her zaman önemlidir - Son Dakika

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