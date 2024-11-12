Kolakovic: Avrupa'da Adım Adım İlerlemek İstiyoruz

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Karadağlı başantrenörü Igor Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geleceklerini ve başarılı olmak için "adım adım" ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk karşılaşmasında yarın oynayacakları Fransız temsilcisi Saint-Nazaire VB Atlantique maçı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Saint-Nazaire VB Atlantique takımının Fransa Erkek Voleybol Ligi'nin son şampiyonu olduğunu anımsatan Kolakovic, Fransa'nın büyük bir voleybol kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Saint-Nazaire VB Atlantique'in sabırlı oynayan bir takım olduğunu ifade eden Kolakovic, gruba galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Saint-Nazaire VB Atlantique'nin yanı sıra İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE'nin bulunduğunu vurgulayarak, "Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geleceğiz. Grupta adım adım ilerlemek istiyoruz. Başarının anahtarını bu olarak görüyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktır. Şu anda tek düşüncemiz sahamızda ilk oynayacağımız Saint-Nazaire VB Atlantique maçını kazanmak." diye konuştu.

"Her sayı için mücadele eden bir takım oluşturduk"

SMS Grup Efeler Ligi'nde iyi ilerlediklerini 8 haftayı geride bıraktıklarına dikkati çeken 59 yaşındaki başantenör, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızı sezona iyi hazırladık ve her sayı için mücadele eden bir takım oluşturduk. Ana hedefimiz blok ve defansta daha agresif oynayan bir takım algısı oluşturmak. SMS Grup Efeler Ligi'nde yolun başındayız. Türkiye'nin zor bir lig olduğunu buraya gelince gördüm ve açıkçası şaşırdım. Tüm takımlar birbirine çok yakın. İnanılmaz bir seviye ve mücadele var. Güzel bir ligi yaşıyoruz. Sezon sonunda ne olur bilmiyorum. Şu an bir şey söylemek çok zor. Önümüzdeki hedeflere odaklanarak adım adım ilerlemeye devam etmek istiyoruz."

"Kendimi burada çok rahat hissediyorum"

Igor Kolakovic, Türkiye ve Ankara'ya her konuda alıştığını belirterek, "Ankara'yı, yardımcı antrenörleri, takımı ve buradaki imkanları çok beğendim. Çok iyi durumdayız. Her hafta stresli maçlar oynuyoruz ama mükemmel imkanlara ve mükemmel bir ortama sahibiz. Türk mutfağı, Karadağ ve Sırbistan mutfağıyla yakın. Kendimi burada çok rahat hissediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Şu ana kadar maçlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür eden Kolakovic, sezonun geri kalanında da taraftarların yanlarında olmasını istediklerini sözlerine ekledi.