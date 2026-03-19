Kolunda kırık tespit edilen Osimhen\'in maç sonrası ilk görüntüsü

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool ile oynadığı dev mücadeleye, yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlığı gölge düşürdü. Liverpoollu futbolcu Konate ile girdiği ikili mücadelede acı içinde yerde kalan Nijeryalı forvetin, maç sonu yapılan ilk kontrollerinde kolunda kırık tespit edildi.

STADYUMDAN ALÇIYLA AYRILDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sağlık heyeti eşliğinde detaylı tetkikler için hazırlanan Osimhen, stadyumu eli alçılı bir şekilde terk etti. Oyuncunun moralinin bozuk olduğu gözlenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

AMELİYAT KARARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi. Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netleşmezken, ameliyat ihtimalinin güçlü bir seçenek olarak durduğu öğrenildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in ameliyat olması durumunda yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.