Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolunda kırık tespit edilen Osimhen'in maç sonrası ilk görüntüsü

19.03.2026 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Liverpool maçında sakatlanarak kolunda kırık oluşan Victor Osimhen, stadyumdan eli alçılı şekilde ayrıldı. Nijeryalı oyuncu için yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool ile oynadığı dev mücadeleye, yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlığı gölge düşürdü. Liverpoollu futbolcu Konate ile girdiği ikili mücadelede acı içinde yerde kalan Nijeryalı forvetin, maç sonu yapılan ilk kontrollerinde kolunda kırık tespit edildi.

STADYUMDAN ALÇIYLA AYRILDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sağlık heyeti eşliğinde detaylı tetkikler için hazırlanan Osimhen, stadyumu eli alçılı bir şekilde terk etti. Oyuncunun moralinin bozuk olduğu gözlenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

AMELİYAT KARARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi. Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netleşmezken, ameliyat ihtimalinin güçlü bir seçenek olarak durduğu öğrenildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in ameliyat olması durumunda yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Bursa’da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı

08:33
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
08:00
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
07:58
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
01:53
Rusya’nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 09:42:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.