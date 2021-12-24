Konak Belediyespor'dan şampiyonluk sözü

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta maçında evinde Algspor'la golsüz berabere kalan Konak Belediyespor gözünü şampiyonluğa dikti. Daha önce bu ligde 5 şampiyonluk yaşayan İzmir ekibi, pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur takımı ziyaret etti. Trabzon maçı öncesi antrenmanı ziyaret eden Başkan Batur'a takım şampiyonluk sözü verdi.

BATUR: SİZE GÜVENİYORUM

Halkapınar Spor Tesisi'ne gelerek oyuncularla yakından ilgilenen Abdül Batur, "Sizlere güveniyorum. En güzel şekilde kentimizi temsil edeceğinizi biliyorum. Her zaman yanınızdayız, bunu hiç unutmayın. İzmir'i temsil eden bir takımımız var. Geçmişten bu yana en başarılı kadın futbol takımı. Bu sezon takımın çoğu genç arkadaşlarımızdan oluşuyor, bu olumlu bir şey. İlk maçta gayet iyiydiniz. Bu hafta da Trabzon'dayız. Sizlere başarılar diliyoruz. Her zaman yanınızdayız. Kadın futbolu ismini İzmir'de Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile duyurdu. Türkiye 'de ve Avrupa'da ismini duyuran bir takım. Konak Belediyesi 'ne, kentimize layık bir şekilde, centilmence mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. DİDEM TAŞ: BATUR'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Takımın tecrübeli Kaptanı Didem Taş, Başkan Batur'a takım adına teşekkür ederek, kupa sözü verdi. Taş, "Kendi adıma ve takım arkadaşlarımın adına bize verilen değerin farkındayız. Öncelikle Belediye Başkanımız Abdül Batur'a çok teşekkür ediyoruz. Kulüp Başkanımız Asker Güneş Ağabeyimize, kulüp yöneticilerimize, meclis üyelerine çok teşekkürler. Bizim de sözümüz kupayla taçlandırmak. Bunun bilincindeyiz ve her maçımıza bu inançla çıkıyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım söz veriyoruz. O kupa bu sene İzmir'e gelecek" diye konuştu.