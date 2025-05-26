Konferans Ligi Finali: Betis ve Chelsea - Son Dakika
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Konferans Ligi Finali: Betis ve Chelsea

Konferans Ligi Finali: Betis ve Chelsea
26.05.2025 11:43
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Real Betis ve Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşıyor. Pellegrini ve Maresca'nın geçmişi.

UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşacak Real Betis ve Chelsea'nin teknik adamları Manuel Pellegrini ile Enzo Maresca, daha önce West Ham United'da birlikte görev yaptı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 28 Mayıs Çarşamba günü (TSİ) 22.00'de başlayacak finalde Chelsea 9. Avrupa kupası, Real Betis ise tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Real Betis'in başında bulunan Manuel Pellegrini'nin 2018-2019 yılları arasında West Ham United'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Enzo Maresca da Şilili çalıştırıcının yardımcı antrenörlüğü görevindeydi. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, futbolculuk döneminde ise Pellegrini'nin Malaga'yı çalıştırdığı dönemde İspanyol ekibinin formasını giydi.

Pellegrini'nin ilk transferlerinden birisi Enzo Maresca

Real Betis'in Şilili çalıştırıcısı Manuel Pellegrini, Güney Amerika'da birçok ekibin teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra 2004 yılında İspanya'nın Real Sociedad takımıyla anlaşarak Avrupa'ya adım attı. Takımın başında 5 sezon kalan Pellegrini, ardından 2009-2010 sezonu öncesinde Real Madrid'le anlaştı.

İspanyol devinde 1 yıl görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra Malaga'nın teknik adamlığını yaptı.

2010 yılının kasım ayında Malaga'nın başına geçen Pellegrini, 2012-2013 sezonunun sonuna kadar görevde kaldı.

Pellegrini'nin Malaga'da yaptığı ilk transferlerden birisi, Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Enzo Maresca oldu. İtalyan çalıştırıcı, futbolculuk döneminde Malaga formasını 2011-2012 sezonu sonuna kadar giyerken, Manuel Pellegrini'yle 1,5 yıl görev yaptı.

Malaga'dan sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi çalıştıran Pellegrini, 3 yıllık City macerasının ardından Çin'in Hebei China Fortune takımıyla anlaştı.

Uzak Doğu macerasının ardından tekrar İngiltere'ye dönen Pellegrini, 1,5 yıl boyunca West Ham United'ın teknik adamlığını yaptı.

2020-2021 sezonu başında Real Betis'le anlaşan Manuel Pellegrini, 7 yıl sonra İspanya'ya döndü.

Real Betis'le Kral Kupası'nı kazandı

Teknik adamlık kariyerine 1988-1989 sezonunda Univ de Chile ekibinde başlayan Manuel Pellegrini, ilk kupasını 1994-1995 sezonunda Universidad Catolica'yla kazandı. Takımıyla Şili Kupası'nı kaldıran Pellegrini, ilk şampiyonluğunu ise 1998-1999 sezonunda LDU Quito'nun başında Ekvador Ligi'nde yaşadı.

2000-2001 sezonunda San Lorenzo, 2002-2003 sezonunda ise River Plate ile Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Pellegrini, Avrupa'daki ilk şampiyonluğunu İngiltere'de yaşadı.

Manchester City'yle 2013-2014 sezonunda Premier Lig'i zirvede bitiren Şilili teknik direktör, 2013-104 ve 2015-2016 sezonlarında İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.

2020 yılından bu yana Real Betis'in teknik direktörlük koltuğunda oturan 71 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda takımıyla İspanya Kral Kupası'nı kaldırdı.

Enzo Maresca, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı

Chelsea'nın 45 yaşındaki teknik direktörü Enzo Maresca, 2023-2024 sezonunda Leicester City'yi İngiltere Championship'te şampiyonluğa taşıdıktan sonra Chelsea'nin başına geçti.

Kariyerinde Juventus, Bologna, Fiorentina, Sevilla, Malaga gibi ekiplerin formasını giyen Maresca, İspanyol temsilcisi Sevilla ile 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

2006-2007 sezonunda UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı, 2007-2008 sezonunda ise İspanya Süper Kupası'nı kazanan Maresca, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus formasını giydiği 2001-2002 sezonunda da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Teknik adamlık kariyerine Ascoli ve Sevilla'da yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Enzo Maresca, West Ham United'da 2018-2019 sezonunda Manuel Pellegrini'nin ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı.

2021-2022 sezonuna Parma'da teknik direktör olarak göreve başlayan Enzo Maresca, 2022-2023 sezonunda ise Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

İngiliz ekibinin İstanbul'da kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde görev alan Maresca, 2023-2024 sezonunda ise teknik adam olarak Leicester City'yi Championship'te şampiyonluğa taşıdı.

Sezon başında Chelsea'nin başına geçen Enzo Maresca, Londra ekibinin ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konferans Ligi Finali: Betis ve Chelsea - Son Dakika

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