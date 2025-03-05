Konferans Ligi Son 16 Turu Başlıyor

Spor

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar yarın oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maç heyecanı yarın oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16 turu ilk müsabakalarında İngiliz ekibi Chelsea, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile karşılaşacak. Yunan temsilcisi Panathinaikos da İtalyan takımı Fiorentina'yı ağırlayacak. Rövanş müsabakaları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis - Vitoria Guimaraes

20.45 Panathinaikos - Fiorentina

20.45 Molde - Legia Varşova

20.45 Kopenhag - Chelsea

23.00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

23.00 Celje - Lugano

23.00 Borac Banja Luka - Rapid Wien

23.00 Pafos - Djurgarden - İSTANBUL