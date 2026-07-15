Konsa: Maç İçin Tam Odaklanmalıyız

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşacak İngiltere'de savunma oyuncusu Ezri Konsa, odak noktalarının tamamen maç olacağını söyledi.

Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki yükselişle ilgili konuştu.

Dünya Kupası'nda yarı final maçında boy gösterecek olmasının çok iyi hissettirdiğini belirten Konsa, şöyle devam etti:

"Bazen o anın içindeyken, kariyerinizi veya ne kadar ilerlediğinizi düşünmek için çok fazla vaktiniz olmuyor ama evet, gerçekten bu konumda olmak çok zorlu bir yoldu. 8 yıl sonra Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinde olacağım. Maçı dört gözle bekliyorum ve umarım finale çıkabiliriz. Bence önemli olan her anın tadını çıkarmak, her maçın tadını çıkarmak. Harika bir oyuncu grubuyuz. Hepimiz birlikteyiz, birlikte geçirdiğimiz her andan keyif alıyoruz. Olumsuz yanları düşünmeye çalışmak çok kolay ama bence bu grup özel ve biz her andan keyif alıyoruz."

İngiltere-Arjantin rekabeti ve Diego Maradona'nın 1986'da elle attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan Konsa, "Bunlar benim dönemimden önceydi. Sadece kendimize odaklanmalıyız. Geçmişteki tarihi unutmaya çalışmalıyız, bununla çok fazla ilgilenmemeliyiz ve sahaya çıkıp yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Bence bu turnuvadaki en önemli şey mantaliteniz. Bunu turnuva boyunca gösterdik. Dışarıda her zaman gürültü olacak ama bunu engelleyebilmelisiniz. Uzun zamandır birlikte olan bir ekibiz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

"İnanan ve güvenen bir teknik direktöre sahip olmak çok önemli"

Konsa, Arjantin'in çok iyi bir takım olduğunu ve dünya klasmanında oyunculardan kurulu olduğunun altını çizdi.

Maçta özellikle kendilerine odaklanmaları gerektiğini dile getiren 28 yaşındaki savunmacı, "Rakibe çok fazla odaklanmak istemiyoruz. Onların neye sahip olduğunu biliyoruz ve bizim de nelere sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden odak noktamız tamamen maç olacak." diye konuştu.

Aston Villa'da birlikte forma giydiği Arjantin file bekçisi Emiliano Martinez'le ilgili soruyu yanıtlayan Konsa, "Onunla konuşma fırsatım olmadı. Eminim uzun bir aradan sonra onu tekrar görmek güzel olacak ama sahaya çıktığımızda arkadaşlık biter." açıklamasını yaptı.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in kendisine çok güvendiğini belirten Konsa, "Onunla birlikte çok fazla maç oynadım. Kendisiyle çalışmak harika. Biz iyi oynadığımızı düşünsek bile, bizi eleştiren ve geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu söyleyen kişi Tuchel. Bu yüzden inanan ve güvenen bir teknik direktöre sahip olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konsa, takımın golcü oyuncusu kaptan Harry Kane'in dünyanın en iyi forvetlerinden birisi olduğunu ve Arjantin karşısında da bunu göstermesini umduğunu sözlerine ekledi.