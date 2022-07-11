Konya 2021'de sporcular, 483 madalya için mücadele verecek - Son Dakika
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Konya 2021'de sporcular, 483 madalya için mücadele verecek

11.07.2022 16:32
Konya 2021'de sporcular, 483 madalya için mücadele verecek

Selçuklu Yıldızı ve Meram Çiçekli Madalya!Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcuların başarılarını taçlandıracak madalyaların dizaynı ve sayısı belirlendi.

Selçuklu Yıldızı ve Meram Çiçekli Madalya!

Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcuların başarılarını taçlandıracak madalyaların dizaynı ve sayısı belirlendi. 56 ülkeden turnuvaya katılacak olan sporcular, 24 branşta 483 madalya için mücadele verecek.

Konya 2021 madalyalarının dizaynı ise şu şekilde oluşturuldu:

MADALYANIN ÖN YÜZÜ Ön yüzde, oyunlar logosunun yanı sıra "Meram Çiçeği" desenine yer verilmiştir. Sarı ve turuncunun parlak tonlarında binlerce farklı çeşidi bulunan çiçek; yumuşak, kadifemsi yapraklarıyla zarif bir görünüme sahiptir. Etrafa hoş koku yayan, tek yıllık bir bitkidir. Tarih boyunca kutsal bir çiçek çeşidi olarak anılmış ve yeniden doğuşu temsil etmiştir.MADALYANIN İÇ KISMI İç kısımda, logonun ve desenin etrafını "Selçuklu Yıldızı" sarmaktadır. Sekiz yıldız; sekiz cennet kapısının simgesi olarak gösterilmiş, yıldızın sekiz köşesi, sekiz farklı özelliği ifade etmiştir. Selçuklu motifi, sekiz farklı köşesi ile merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat, şükür ve doğruluğu simgelemektedir.Madalyayı tamamlayan bir diğer unsur ise "buğday başağı"dır. En dış çerçevede yer alan başaklar, Anadolu'nun tahıl ambarı Konya'yı temsil etmektedir. Tıpkı Meram çiçeği gibi yeniden doğuşa ve berekete vurgu yapmaktadır.MADALYANIN ARKA YÜZÜ

Arka yüzde ISSF logosu ve oyunların ismi yer alırken dış çerçeve, ön yüzde olduğu gibi buğday başağı ile sarmalanmıştır.


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Kaynak: DHA

Selçuklu, Meram, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya 2021'de sporcular, 483 madalya için mücadele verecek - Son Dakika

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