Futbolda İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Türkiye - Son Dakika
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Futbolda İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Türkiye

16.08.2022 21:52
Futbolda İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Türkiye

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan milliler, 26'ncı dakikada Metehan'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'ın gümüş madalya aldığı maçı Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte izledi.


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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda U23 Milli Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda U23 Milli Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bakan Kasapoğlu: 'Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak' Bakan Kasapoğlu: 'Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak'
Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Türkiye - Son Dakika

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