Aerobik cimnastikte tek kadınlar kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı, 21.000 puan ile altın madalya kazandı. Aerobik cimnastik çiftlerde Azerbaycanlı Madina Mustafayeva - Vladimir Dolmatov çifti 19.800 puanla altın madalyaya kazandı. Türkiye 'den Nil Deniz Bal - Can Derviş çifti, 19.250 puanla ikinci olurken; Nazlı Özgör - Nihatcan Gül ikilisi de 19.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası - Son Dakika

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