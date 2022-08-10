5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi

5. İslami Dayanışma Oyunları

10.08.2022 15:40
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Kamerun'u 3-2 yendi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Kamerun'u 3-2 yendi.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Kamerun, Marou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Devre bitmeden baskısını artıran ay-yıldızlı ekip, 45+2. dakikada Eren Karadağ'ın golüyle skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 61. dakikada Eren Aydın'la öne geçen Türkiye, 81. dakikada Tayyip Sanuç'un golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Kamerun, 85. dakikada Wassou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirse de Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı aldı.

Öte yandan karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kamerunlu futbolcu Moursou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçta Senegal'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Milli takım, bu akşam oynanacak Cezayir-Senegal maçının skoruna göre son maçlar öncesi yarı finale yükselmeyi garantileyebilir.

Kamerun ise Cezayir'den sonra Türkiye'ye de kaybetti ve puanla tanışamadı.

Türkiye, gruptaki son maçında 12 Ağustos Cuma günü Cezayir'le karşılaşacak.

YORUMLAR
500
'Tarım Varsa Hayat Var' projesinin ilk toplantısı Karacabey'de yapıldı 'Tarım Varsa Hayat Var' projesinin ilk toplantısı Karacabey'de yapıldı Büyükşehir'in raketleri üst lige yükseldi Büyükşehir'in raketleri üst lige yükseldi
Kaynak: AA

Türkiye, Kamerun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:40:58. #1.13#
SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement