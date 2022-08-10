Kamerun ise Cezayir'den sonra Türkiye'ye de kaybetti ve puanla tanışamadı.

İlk maçta Senegal 'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Milli takım, bu akşam oynanacak Cezayir-Senegal maçının skoruna göre son maçlar öncesi yarı finale yükselmeyi garantileyebilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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