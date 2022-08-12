Elif Polat, Ekaterina Guliyev, Büşra Yıldırım ve Eda Nur Tulum'dan oluşan atletizm 4x400 metre kadın bayrak takımı da 3.35.24'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının son gününde Türk sporcular 1'i altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Kaynak: AA

Atletizm, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.