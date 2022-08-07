5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

07.08.2022 21:07
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, para yüzme kadınlar ve erkeklerde kelebek ve serbest stil yarışlarıyla sürdü.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, para yüzme kadınlar ve erkeklerde kelebek ve serbest stil yarışlarıyla sürdü.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen erkekler 50 metre kelebek yarışında Koral Berkin Kutlu birinciliği, Beytullah Eroğlu ikinciliği, Suudi Arabistan'dan İbrahim Almarzuqi üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar 400 metre serbestte Şevval Beren Mutlu birinci, Uganlı Husnah Biramahiire Kukundakwe ikinci oldu.

Erkekler 400 metre serbest yarışında İran'dan Sina Zeyghaminezhad birinci, aynı ülkeden Shahin Izadyar ikinci, Türkiye'den Uğur Şenel üçüncü sırayı aldı.

Erkekler 100 metre kelebek yarışında Özbek Azizbek Boynazarov birinci, İranlı Sina Zeyghaminezhad ikinci, Özbek Sultonbek Nuriddinov üçüncü oldu.

Kadınlar 100 metre kelebek yarışında, Ugandalı Husnah Biramahiire Kukundakwe birinciliği elde etti.

Bu arada kadınlar 50 metre kelebek yarışında Sevilay Öztürk birinci, Emine Avcu ikinci, Sümeyye Boyacı üçüncü sırayı almıştı.

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5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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